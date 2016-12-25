Darbeci askerler hakim karşına çıkıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 13 ilde, 32'si sivil, 61'i polis, bin 516'sı asker olmak üzere 808'i tutuklu toplam bin 609 şüpheli hakkında açılan davalardan 23'ü tamamlandı.

24 İDDİANAME HAZIRLANDI

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, darbe girişimine ilişkin, İstanbul’da 5, Ankara’da 4, Balıkesir, Bursa, Adana ve Antalya'da 2, Muğla, Denizli, İzmir, Erzurum, Malatya, Mersin ve Zonguldak'ta 1’er olmak üzere, 13 ilde 24 iddianame hazırlandı.

Ankara'daki 4 iddianamede 443, İstanbul'daki 5 iddianamede 80'i tutuklu 279, İzmir'deki iddianamede 152'si tutuklu 267 şüpheli yer aldı.

İSTANBUL

İstenen ceza: 21 polise ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 29 polis

İlk duruşma: 27 Aralık'ta İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde

SABİHA GÖKÇEN’İ İŞGAL DAVASI

İstenen ceza: 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis

Sanık sayısı: 34’ü er, 62 asker

İlk duruşma: 23-27 Ocak'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İŞGALİ

İstenen ceza: 3'er kez müebbet, 15 yıla kadar hapis

Sanık sayısı: 14'ü rütbeli, 60'ı er 74 asker

İlk duruşma: 6-10 Şubat’ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

İSTANBUL VALİLİĞİ’Nİ İŞGAL GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 12'si tutuklu, 90 şüpheli

İlk duruşma: Tarih belli değil

İSTANBUL VALİLİĞİ’Nİ İŞGAL (2. DAVA)

İstenen cezalar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 23'ü er olmak üzere 24 asker

İlk duruşma: Tarih belli değil.

ANKARA

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ DAVA

İstenen ceza: 17 sanık için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 17 asker

İlk duruşma: 21 Şubat'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI’NI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 38 darbeci asker için 4'er kez, 31 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 69 şüpheli asker

İlk duruşma: Tarih belli değil

ETİMESGUT ALAY KOM.'LIĞI İŞGAL GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 27 asker

İlk duruşma: Tarih belli değil

POLATLI TOPÇU TUGAYI

İstenen ceza: 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: Kurmay Albay Bilal Akyüz ile farklı rütbelerde görevli 330 şüpheli.

İlk duruşma: Tarih belli değil

İZMİR

DARBE GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 152'si tutuklu, 267 şüpheli

İlk duruşma: 30 Ocak'ta Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'nda

BURSA DARBE GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 32 asker

İlk duruşma: Yapıldı, ikinci duruşma yapılacak

DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)

İstenen cezalar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 16 asker

İlk duruşma: Tarih belli değil

BALIKESİR DARBE GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 94'ü tutuklu, 139 sanık

İlk duruşma: Tarih belli değil

DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 23 kişi

İlk duruşma: Tarih belli değil

MUĞLA

ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: Firari sanıklar FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le 47 kişi

İlk duruşma: 20 Şubat’ta Muğla Ticaret Odası Salonu’nda

DENİZLİ DARBE GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 37'si tutuklu, 60 kişi

İlk duruşma: Tarih belli değil

ANTALYA DARBE GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 78 kişi

İlk duruşma: Tarih belli değil

ANTALYA'DA DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)

İstenen cezalar: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 97 kişi

İlk duruşma: Tarih belli değil

MERSİN DARBE GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 11'i tutuklu, 32 şüpheli

İlk duruşma: Tarih belli değil

ADANA POLİSLERİN DARBE GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 2 kişi (Eski Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yard. Haluk Pamukçu başsanık)

İlk duruşma: 2 Aralık'ta yapıldı

ADANA'DA ASKERLERE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

İstenen ceza: 3'er kez müebbet

Sanık sayısı: 5 asker

İlk duruşma: Yapıldı

MALATYA HAVALİMANININ KAPATILMASI

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 76 kişi. Bir numaralı şüpheli eski 2. Ordu Komutanı Org. Adem Huduti

İlk duruşma: Tarih belli değil

ERZURUM DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 2 kişi (Erzurum Jan. Böl. Kom. Kur. Başk. Albay Murat Koçak başsanık)

İlk duruşma: Yapıldı

ZONGULDAK SAHİL GÜVENLİK DARBE DAVASI

İstenen ceza: 2'şer kez müebbet

Sanık sayısı: 8'i tutuklu 11 asker

İlk duruşma: 23 Aralık'ta yapıldı



