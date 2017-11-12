Darbeci CIA uzmanı Barkey için tutuklama kararı

ABD'nin CIA eski uzmanı Henri Barkey, Büyükada'daki FETÖ'nün darbe toplantısından bir süre Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı olan Barkey için 15 Temmuz'daki darbe girişimini organize ve koordine etmekten tutuklama kararı çıkarttı.

DARBEYİ ORGANİZE VE KOORDİNE Star gazetesinden Kemal Gümüş'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturmada, 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıda Henri Jack Barkey'in darbeyi organize edip koordine ettiği ileri sürülüyor. TOPUZ VE KAVALA İLE AYNI DOSYADA

ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz ile Osman Kavala'nın da tutuklandığı soruşturma dosyasındaki bulgulara göre Henri Barkey'in şüphelilerle Türkiye ve yurt dışında bir araya geldiği ve toplantılar yaptığı iddia ediliyor.

Doktorasını Pensilvanya Üniversitesi'nde yapan Henri Barkey, Ortadoğu uzmanı ve ılımlı İslam teorisyeni eski bir CIA uzmanı. "Türkiye'nin Kürt Meselesi" isimli eserini, CIA'nın Ortadoğu şeflerinden Graham Fuller ile birlikte kaleme alan Barkey, kamuoyunda Fethullah Gülen'e yakın bir isim olarak biliniyor.