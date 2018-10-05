Darbeci FETÖ'cü, Amerikalı generalin odasından çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde geçici görevle Adana İncirlik Üssü'nde görevli olduğunu belirten tanık Albay Nejat Şimşek ise akşam saatlerinde kendisine telefonla ulaşan Tuğgeneral İrfan Özsert'in İstanbul'daki boğaz köprülerinin askerlerce kapatıldığı bilgisini verdiğini aktardı.

Bu görüşmenin ardından Ankara'da uçakların sivil yerleşim yerlerini vurduklarına dair haberler aldıklarını ifade eden Şimşek, daha sonra Tuğgeneral Özsert ile görev yaptıkları karargaha gitmeye karar verdiklerini anlattı.

"AMERİKALI GENERALİN ODASINDA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Karargahta karşılaştıkları Amerikanlı ve İngiliz komutanlara yaşanan durumun geçici olduğunu, her şeyin kontrol altına alınacağını söylediklerini aktaran Şimşek, sabah saatlerinde dönemin Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş'ın savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen eski İncirlik 10. Tanker Üs komutanı sanık tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın yetkililere teslim edilmesi emrini verdiğini bildirdi.

Bunun üzerine Özsert ve Albay Ahmet Önal ile Van'ın karargahtaki odasına gittiklerini belirten Şimşek, "Üs komutanı odasında değildi. İrfan Özsert, Van'ı arayarak hakkında gözaltı kararı verildiğini söyleyerek karargaha gelmesini istedi. Bu sırada Merkez Komutanlığı ve emniyet ekipleri de nizamiyeye gelmişti. Bir süre sonra üs komutanının (Bekir Ercan Van) Amerikalı generalin odasında olduğunu öğrendik. Biz de oraya gittik, teslim olması için haber gönderdik. Sonra İrfan Özsert general odaya giderek Van ile birlikte dışarı çıktı. Üs komutanı emniyet yetkililerine teslim edildi." diye konuştu.