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Darbeci general Akın Öztürk'ün savunması

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi olan olan Akın Öztürk savunmasında "bu hain darbe girişimiyle ilgim yok" dedi.

22.05.2017 - 16:32
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Darbeci general Akın Öztürk'ün savunması

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın duruşması başladı.

"HABERİM BİLE YOKTUR"

Duruşmada ilk ifadesi alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, "Bayrak, vatan ve ülkem için gerekirse canımı vereceğim yönünde ettiğim yemine halen ölsem dahi sadığım. Böyle bir hainlik suçlamasıyla yargılanmam bana verilebilecek en büyük cezadır. 46 yılını orduya vermiş bir insanım. Bu hain darbe girişimiyle ilgim, hiçbir katkım hatta haberim bile yoktur. Ben bu rütbe ve yaşa gelmiş bir insan olarak silah arkadaşlarıma silah doğrultacak bir insan değilim." dedi.

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