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Darbeci general parmak izini inkar etti

FETÖ'cü Ömer Faruk Harmancık, Adil Öksüz'le darbe planlaması yapılan villada bulunan parmak izinin kendisine ait olduğu suçlamasını reddetti

08.06.2017 - 11:01
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Darbeci general parmak izini inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada, İstanbul'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık savunmasını yaptı.

"PARMAKLARIM EVE GİDİP İZ KOYDUYSA.."

Duruşmada darbe girişimi öncesi Konutkent'teki bir villada Adil Öksüz liderliğinde darbe planlaması yapıldığı ve kendisinin de burada bulunduğu yönündeki suçlamayla ilgili Harmancık, "Eğer bu parmaklar o evin içine gidip, iz koyduysa ben burada kafama sıkarım." dedi.

Darbeci general parmak izini inkar etti

Harmancık evde parmak izi çıktığı iddiasının da kesinlikle doğru olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı;

"O PARMAK İZİ BENİMSE PARMAKLARIMI KESİN ALIN"

"Ben parmak izi yüzünden 12 gün sorgulandım TEM'de. Polis arkadaşlar ısrarla birinci dakikadan itibaren ayrılacağım dakikaya kadar parmak izinin benim olduğunu söyledi. İlk duyduğum dakikada söylediğim şey 'eğer o parmak izi benimse, bu parmaklar benim değil, kesin alın.' dedim. 'Eğer bu parmaklarımla o eve girip, iz koyduysam ben bu parmakları istemiyorum.' dedim.

O gün bunu söyledim. Bugün bir kere daha artırarak söylüyorum. Eğer bu parmaklar o evin içine gidip, iz koyduysa ben burada kafama sıkarım."

Darbe üssünde o gece: Ömer Faruk Harmancık VİDEO

"DARBE GİRİŞİMİNİ KİM YAPTI BİLMİYORUM"

Harmancık, darbe girişimini kimin yaptığını bilmediğini, bunun bir grubun istemesiyle, planlamasıyla tasarlanamayacağını, icra edilemeyeciğini savundu.

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