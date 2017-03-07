Darbeci generaller için hesap günü

Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin haklarında kamu davası açılan, aralarında tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, eski 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2. Ordu'da görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, dava için özel hazırlanan, bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda yargılanıyor.

Adliyedeki duruşma salonlarının fiziki yetersizliği nedenle hazırlanan spor salonunda 224 tribün koltuğu, 80 masa ve 200 sandalye bulunuyor.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

"OLMADI KOMUTANIM BAŞARAMADIK"

Eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın cezaevi girişinde Huduti'ye, "Olmadı işte komutanım, başaramadık." dediği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"NE YAPTINIZ ÇOCUKLAR, BENİ DE YAKTINIZ "

"Şüpheli Adem Huduti'nin tutuklandıktan sonra diğer şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık ile Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevki sırasında, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişinde, mahkum kabul bölümünde ilk kez karşılaştıkları, şüphelilerin kişisel malzemelerinin bulunduğu yere gittikleri sırada Adem Huduti'nin daha önceden görüşmediği ve araçtan indirildiği yerde gördüğü şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık'a, 'Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız.' şeklinde beyanda bulunduğu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da 'Olmadı işte komutanım, başaramadık.' şeklinde karşılık verdiği, Avni Angun'un da 'Biz ve sizi' şeklinde söylemde bulunduğu, şüphelilerin sevkine refakat eden jandarma görevlileri İ.M, S.K. ve R.P'nin beyanları ile 23 Temmuz 2016 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır."

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüphelilerin, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.