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Darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş'in savunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düzenlenen suikast girişimini organize eden Tuğgeneral Sönmezateş'in duruşmasında salon karıştı.

06.11.2017 - 11:00
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darbe

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada daha önce savunmasını yapmayan eski Tuğgeneral Gökan Şahin Sönmezateş savunma yaptı.

"BİZE YAHUDİ DÖLÜ DİYORLAR"

Muğla ve Ankara'da yargılandığı davalarda duruşma salonunda kendilerine yönelik hakaret edilmesine mahkeme ve savcıların göz yumduğunu ileri süren Sönmezateş, "Bize sürekli küfür ediliyor. Yaşadıklarımız tarihten hiç ders almadığımızı gösteriyor. Yahudi dölü, Ermeni dölü şeklinde bize sözler söyleniyor. Yahudi ya da Ermeni olsaydım eğer bunu utanmadan söylerdim. Onlar da bu ülkenin vatandaşları. HDP milletvekili Aysel Tuluğ da aynı şeyi yaşadı bu ülkede. Annesine baş sağlı diliyorum. O milletvekili olduğu için yaşadıkları gazetelerde yer aldı. Ama bize yapılanlara hiç ses çıkmıyor. Bize işkence, hakaret serbest. Bu süreçten herkes gibi ailemiz ve çocuklarımız da nasibini alıyor. Bu dönemde Türk solu çok kötü bir sınav veriyor. Kendilerine yapılan haksızlıklara ses çıkarıyorlar ama başkanına yapılanı görmüyorlar." dedi.

Sanığın bu sözü üzerine müşteki sıralarında oturan bir kişi, "Darbenin sağla solla ne alakası var." diye bağırdı. Bu söze karşılık sanıklardan biri, "Kes sesini" karşılığını verdi.

SALON KARIŞTI

Sanığın bu tepkisi üzerine müşteki sıralarında oturanlar ayağa kalkarak, sanıklara yönelik sinkaflı sözler söyledi. Sanıkların da karşılık vermesi üzerine bir anda salon karıştı.

Mahkeme başkanının talimatıyla küfür eden müşteki yakınları ile ayağa kalkarak karşılık veren sanıklar salondan çıkartıldı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sessizliği sağlamasının ardından Sönmezateş'in savunmasına devam edildi.

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