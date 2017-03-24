Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım'ın ifadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığı’na ilişkin yürüttüğü soruşturmasını tamamladı. Aralarında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürü Kurmay Albay Özcan Korhan ve darbeci askerleri işgal noktalarına taşıyan helikopter pilotu Kerime Yıldırım’ın bulunduğu 110’u tutuklu 116 rütbeli askerin 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DARBEYE HAZIRLIK TOPLANTILARI

Vatan'ın haberine göre; Hava Harp Akademileri Komutanlığında yer alan Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü’nün ‘Darbe Koordinasyon Merkezi’ olarak kullanıldığı belirtilen iddianamede, kamera kayıtlarına göre müdürlükte toplantılar yapıldığı kaydedildi. Bu toplantılardan birinin darbe girişiminden 1 gün önce 14 Temmuz 2016 günü saat 21.04’de başlayıp, 15 Temmuz 2016 saat 00.30’a kadar giriş kapısının kilitlenmesi ile son bulan ‘darbeye yönelik hazırlık toplantısı’ olduğu vurgulandı.

GİRİŞİMİN HAREKAT MERKEZİ

Müdürlükte, 15 Temmuz günü gündüz vakti 10 kişinin katılımı ile “Darbeye Yönelik Bireysel Bilgilendirme Görüşmeleri” toplantısı ve 15 Temmuz akşamı 21 kişinin katılımı ile “Darbeye Yönelik Son Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildiği kaydedildi. Şube Müdürlüğünün kapısının Albay Özcan Korhan tarafından açıldıktan sonra sürekli olarak açık kaldığı ve adeta darbe girişiminin harekat merkezi olarak kullanıldığının altı çizildi.

DARBECİLERİ TAŞIYAN KERİME YILDIRIM

İddianamede Kerime Yıldırım’ın darbe yönetim-koordinasyon ekibinden olan diğer şüphelilerle koordineli olarak darbe girişiminde kritik bir rol oynadığı kara yoluyla girişime katılması mümkün olmayan personelin pilotluğunu yaptığı, işgal bölgelerine intikalini sağladığı belirtiliyor.

"DARBEYİ ANLADIM, GERİ DÖNÜŞ YAPAMADIM"

Olay tarihinde Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı 5. Filo Komutanlığında Pilot Üsteğmen olan ve darbeci askerleri o gece Vodafone Arena Stadı’na indiren Kerime Kumaş Yıldırım ifadesinde darbe gecesi uçuş yaptığı yerleri ve kişilerle ilgili detaylı bilgi verdikten sonra şunları söyledi: “Saat 08.00 sıralarında da artık rutine dönmemiz önerildi bu sırada da Mercan Albay, Ahmet Kaya binbaşı ve tanımadığım üst düzey komutanlar soruşturma sırasında kimin ne şekilde ifade vereceğine ilişkin telkinde bulunuyorlardı. Örneğin bana ve Tuncay’a ‘bize terörist saldırı oldu, bizde okul lojmanı bölgesinde terörist eylem yapılacağı şeklinde harekât yıldırım öncelikli mesaj geldi, bundan dolayı alarm durumuna geçtik ve keşif amaçlı uçuşa geçtik diye söyleyeceksiniz’ dediler. Bana verilen talimatlar doğrultusunda bu uçuşları yaptım. Bu uçuşlar sırasında olağanüstü durumu fark ettim, ancak bir kez olayın içine sürüklendiğim için ne yapacağımı bilemedim ve geri dönemedim. Panik halini yaşadım. Artık yapılan şeyin darbe girişimi olduğunu biliyordum. Ancak geri dönüş yapamadım. Ben bunu sürüklenme olarak tanımlıyorum”