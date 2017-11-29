Darbe gecesi, karargahta uyuduğunu uydurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski binbaşı Yener Akbaba savunması dinlendi.

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"HABERLERDE GÖRDÜM"

Akbaba, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesaisini bitirdikten sonra evine geçtiğini, saat 23.00 sıralarında İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapatıldığına ilişkin haberleri izlediğini belirtti.

DÖNEMİN TÜMGENERALİ MEHMET ÖZOĞLU'NU SUÇLADI

Bunun üzerine dönemin KKK Lojistik Başkanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu'nu aradığını, gelişmeler hakkında ne yapılması gerektiğini sorduğunu, Özoğlu'nun "Ne olacak, ben ne emir vereyim?" diyerek telefonu yüzüne kapattığını öne süren Akbaba, daha sonra KKK Harekat Merkezini aradığını ifade etti.

Telefona çıkan kişinin, konuyu takip ettiklerini, kendilerinin de bilgisi olmadığını söylediğini aktaran Akbaba, bir zaman sonra görüştüğü Özoğlu'nun emir astsubayı Can Kır'ın da komutanına ulaşamadığını söylediğini bildirdi.

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Bunun üzerine karargaha gitmeye karar verdiğini anlatan Akbaba, 2 Nolu nizamiyeye geldiğinde eğitim elbiseli askerleri gördüğünü söyledi.

"UÇAKLARIN SESLERİ GELMEYE BAŞLADI, SİLAHLAR DAĞITILDI, UYUYAKALMIŞIM"

Odasına gideceği sırada uçak seslerinin gelmeye başladığını belirten Akbaba, anahtarını bulmadığı için odanın kapısını kırarak içeri girdiğini kaydetti.

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HÜCUM YELEĞİYLE UYUMUŞ...

Akbaba, eğitim elbiselerini giyerek nizamiyeye gittiğini, burada hücum yeleği ve silah dağıtıldığını gördüğünü söyleyerek, "Ben de silah ve hücum yeleği aldım, orada bulunan Binbaşı Turgut Akgül'e silah alanların nereye gittiğini sordum. Nöbet yerlerini takviye ettiklerini söyleyince ben de nizamiye binasına geçtim ve sonra burada uyuyakalmışım. Darbe girişimi eylemlerine destek vermedim." iddiasında bulundu.

Uyuduğu sırada Binbaşı Fikri Pehlivanlı'nın silahını aldığını, sabah saatlerinde kendisine geri getirdiğini savunan Akbaba, nizamiyeden çıkışlara izin verilmesiyle saat 11.00'de evine geçtiğini anlattı.

"BEN FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

Akbaba, 17 Temmuz'da kışlaya geldiğinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını ifade ederek, "Ben FETÖ'cü değilim, ByLock kullanmadım, dershanelerine gitmedim, bankalarına para yatırmadım, öncelikle tahliyeme, dava sonunda beraatime karar verilmesini talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Duruşmaların kayıt altına alındığı, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) arızalanması nedeniyle önceki günkü savunması yarım kalan sanık eski kurmay Binbaşı Mesut Turan'ın beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.