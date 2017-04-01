taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Darbeci Nurettin Oruç: Hayvan belgeseli çekmeye gitmiştim

Nurettin Oruç, teşebbüsün yaşandığı gün, Akıncı'ya yakın köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gittiğini iddia etti.

01.04.2017 - 13:02
  1. Haberler
  2. İç Haber
Darbeci Nurettin Oruç: Hayvan belgeseli çekmeye gitmiştim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, teşebbüsü yönettiği belirlenen Nurettin Oruç ile ilgili ayrıntılara yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, "5" numaralı şüpheli film yapımcısı Oruç'un ifadeleri ve Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri de yer aldı.

ADİL ÖKSÜZ İLE ABD'YE GİTTİ

İddianamede, Oruç'un, FETÖ/PDY'nin yöneticisi olarak darbe girişimi için plan hazırlayan ekiple hareket ettiği, teşebbüsün hazırlık faaliyetlerine ilişkin örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz ile 17 Mart-21 Mart 2016 tarihlerinde ABD'ye giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bilgi verdiği belirtildi.

Sanığın 2 bin 500 lira maaşla bir film şirketinde çalışıyor olmasına rağmen kısa süre içinde ABD'ye gidip geldiğinin vurgulandığı iddianamede, Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenlik görevinden istifa eden Oruç'un darbe faaliyetlerinde yer aldığına işaret edildi.

"1 KASIM'IN ARDINDAN DARBE PLANLANMIŞ"

İddianamede, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarının ardından darbe girişimini organize edecek örgüt mensuplarının belirlendiği kaydedilerek, Oruç'un, Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile TSK içerisine sızan örgüt elemanlarıyla irtibata geçtiği bildirildi.

15 Temmuz sonrası Akıncı Üssü

Sanığın ayrıca Akıncı Üssü 143. Filo güvenlik kameralarında 16 Temmuz 2016'da saat 03.22 sıralarında görüntülerinin bulunduğu ifade edilen iddianamede, Oruç'un darbeye teşebbüs sırasında görev ve yetkisi olmadığı halde teşebbüsün yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunarak askeri kalkışmanın başarılı olmasını sağlamak için gayret sarf ettiği aktarıldı.

"HAYVANCILIKLA İLGİLİ BELGESEL ÇEKMEYE GİTMİŞTİM"

Öksüz ve Batmaz'ı tanımadığına dikkati çeken Oruç, "Biniş ve Çiçek'i ise cezaevinden tanıyorum. Darbe günü Akıncı'ya köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gelmiştim. Öksüz, Batmaz ve Çiçek ile seyahatlerimde aynı tarihte ABD'de bulunmam tesadüftür. 31 Aralık 2015'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Batmaz ve Öksüz ile aynı anda bulunmuş olabilirim. Bu bir tesadüftür, farklı uçaklarla gitmişiz ancak bu şahıslarla havalimanında buluşup herhangi bir toplantı yapmış değilim." ifadelerini kullandı.

Darbeci Nurettin Oruç: Hayvan belgeseli çekmeye gitmiştim

Öksüz, Batmaz ve Çiçek ile aynı tarihlerde ABD'de bulunması ve bunlarla Türkiye'ye dönüşünün arasında birer gün olmasını da "tesadüf" olarak nitelendiren Oruç, "Uçak biletleri daha uygun olduğundan Almanya aktarmalı ve ABD'ye hep yalnız gittim." şeklinde bilgi verdi.

Fetullah Gülen'i medyadan tanıdığını belirten Oruç, "Şahsıyla hiç görüşmedim. Gülen cemaatiyle irtibatım yoktur." şeklinde beyanda bulundu.

İddianamede, Oruç'un kardeşi eski Jandarma Üsteğmen Hüseyin Oruç'un firari olduğu, öğretmen eşi Münteha Sevim Oruç'un meslekten atıldığı, dayısı Şaban Coşkun hakkında FETÖ/PDY kapsamında soruşturma yürütüldüğü, şirket ortakları Ferhat Küçük ile Hacer Küçük ve Muhammed Tüfek ile eşi Hayriye Tüfek hakkında ise 2010 Temmuz'daki KPSS'deki usulsüzlüğe ilişkin soruşturma kapsamında işlem yapıldığı bilgileri yer aldı.

Oruç'un ByLock kullanıcısı olan dayısı Şaban Coşkun'un örgütün bir tepe yöneticisiyle 5, teyzesinin oğlu Ayhan Bozkurt'un 4 tepe yöneticisiyle 187 kez telefonla irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, ayrıca şüphelinin dayısının oğlu Akif Coşkun ile şirket ortağı Fetullah Çatal'ın da ByLock kullandığına değinildi.

AİLE BOYU BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞLAR

Örgüt elebaşı Gülen'in 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından kapatılan Bank Asyanın kurtarılması amacıyla para yatırılması yönünde çağrı yapması üzerine, Oruç'un yanı sıra aralarında annesi, eşi, çocukları, kız kardeşinin de bulunduğu akrabalarının Bank Asyaya yaklaşık 190 bin lira para yatırdığı KOM Daire Başkanlığının hazırladığı analiz raporuna yansıdı.

15 Temmuz günü saat 11.08'de eşi Münteha Sevim Oruç ile görüşmesinin ardından herhangi bir görüşmesine rastlanılmayan Oruç, telefonunu evde unuttuğundan yanına almadığını öne sürerek, suçsuz olduğunu beyan etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

221
FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

107
Milli Savunma Bakanı'ndan El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı'ndan El Bab açıklaması

54
Saadet Partili kadınlardan CHP’ye Hayır desteği

Saadet Partili kadınlardan CHP’ye Hayır desteği

367
Trump Flynn sorularını dinlemedi

Trump Flynn sorularını dinlemedi

25
TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

24
FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM