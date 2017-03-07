Darbeci pilot ifadesinde kıvırdı

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanı’na suikast davası duruşmasında 44 sanıktan 33’ünün ifadeleri tamamlandı.

CEBİMDE BİR DEĞİL, İKİ DOLAR VARDI

İfadesine FETÖ örgütü ile hiçbir bağlantısının olmadığını belirterek başlayan sanık Yarbay Yücel Ekizoğlu, “Örgütün hiçbir dershanesi ve okuluna gitmedim. Örgütün bankasında da hesabım yok. Örgütün yardım derneğine bağışım yok. Hazırlanan iddianamede cüzdanımda 1 dolar bulunduğu belirtiliyor. Benim cüzdanımda 2 dolar vardı. 5 ve 10 dolarları kızıma ve yeğenime verdim. Kalan 2 doları da cüzdanımda olarak sakladım.” dedi.

GÖRÜŞMELER BENİM TELEFONUMDA YAPILDI

İfadesine devam eden Yücel Ekizoğlu, “Benim telefonum açıktı. Görüşmeler de benim telefonumdan yapıldı. Bu arada Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı benim telefonumu aradı. Telefonu helikopterin birinci pilotu Albay Murat Dağlı’ya verdim. Görüştüler. Görüşmeden sonra Murat Dağlı tarafından bize, Ege Ordu Komutanının gözlerimizden öptüğü mesajı iletildi.” dedi.

TEŞKİLATTA PİLOTLARIN YERİ FARKLIDIR

Mahkeme Başkanı bunun üzerine ‘Bu şekilde ifade kullanılıyor mu?’ diye sorunca, sanık Ekizoğlu, “Teşkilatta pilotların yeri farklıdır. Bizi bu şekilde sürekli onure ederler.” diye cevap verdi.