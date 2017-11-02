Darbeci Semih Terzi kendisine VIP koltuk hazırlatmıştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep'te devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde Pazartesi görülmeye başlayan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık adına katılan avukatlar da hazır bulundu.

HER FETÖ'CÜ GİBİ SUÇUNU KABUL ETMEDİ

İddianamede, darbe girişimi gecesi dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest etmek isteyen ekibi taşıyan helikopterde olduğu belirtilen eski teknisyen astsubay tutuklu sanık Serkan Yüksel, atılı suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

Darbe girişimi gecesi 17. taburu Cizre Havalanı'na götürmek için uçuş planı olduğunu, bu nedenle akşama doğru hazırlık yaptıklarını anlatan Yüksel, akşam uçuşların yasaklandığının söylenmesi üzerine cumartesi günü yapacakları helikopterin bakım hizmetini yapmaya başladıklarını savundu.

2 VIP KOLTUK

Ardından odaya geçtiklerini ancak VIP uçuşu olduğunun söylediğini aktaran Yüksel, helikoptere 2 VIP koltuğu taktıklarını ve hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Başteknisyene Semih Terzi'nin Diyarbakır'a gideceğini bildirdiğini, onun da "Bizimkilerin bilgisi yok. Bilgi vereyim" dediğini öne süren Yüksel, Semih Terzi'nin hareketinden sonra kendi helikopterlerinin de uçuşa çıkacağı emri verildiğini ve hazırlıkların ardından hareket ettiklerini aktardı.

"SİİRT'E KADAR NORMAL UÇTUK"

Helikopterde operasyon timinin haricinde iki pilot, iki teknisyenin yer aldığını ve 4 kulaklık bulunduğunu, birisinin de kendisinde olduğunu dile getiren Yüksel, "Helikopterin hareket edeceği sırada rotanın Siirt olduğu söylendi. Siirt'e kadar normal uçtuk. Siirt'e varmak üzereyken İsmail Çevik binbaşı, Siirt'in iptal olduğunu rotanın Van olduğunu söyledi. Bir süre sonra pilot Ali yüzbaşı, Van'a yaklaştıklarını belirterek tam adres sordu. İsmail Çevik, 'Van Asayiş Kolordu' diye cevap verdi." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Akın Akkaya'nın "İsmail Çevik'in pilota 'soran olursa yaralı taşıyoruz' gibi bir şey söyledi mi?" soruna sanık, "Bu şekilde bir şey dediğini hatırlamıyorum." diye yanıt verdi.

"SİLOPİ'YE DÖNECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"

Sanık Yüksel, devamla timin sol kapıdan inerek uzaklaştığını ve yanlarına sivil bir aracın geldiğini belirterek, şöyle savunma yaptı: "Araçtan biri sivil iki kişi indi. Bana nereden geldiğimizi sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Bu sırada kulaklıktan komutana 'Nereden geldiğimizi soruyorlar' dedim. Sivil kişi pilota doğru yöneldi. Şahıslar komutanla bir şey konuştu ama ne olduğunu anlamadım. Sonra İsmail Çevik geldi ve görevin iptal olduğunu, Silopi'ye döneceğimizi söyledi. Havalandıktan sonra Çevik pilota 'Ali biraz bekle komutandan haber bekliyorum' dedi. Havada bir süre tur attık. Sonra yakıt ikmali için Hakkari Otluca'ya gittik. Yaklaşık 50 dakika uçtuk. İkmal tankeri geldi. İnmeden önce kuleyle ikmal yapılacağı yönünde bir konuşma duymadım. Pilotun birlikle irtibat kurmaya çalıştığını da duymadım. Yakıt tankeri geldi. Helikopterin önünden 5-6 kişinin geçtiğini gördüm. Timin olduğu tarafa geçtiler. Tanık beyanında belirtildiği gibi, yakıt ikmal defterini imzalatmaya kimse gelmedi, imzalamak istemediğim yönündeki ifade doğru değildir. İkmal defterini imzalamadığımız daha önce de olmuştur. Kimliğimi gizlediğim, benim jandarma personeli, helikopterin de jandarmanın olduğu yönündeki ifade de doğru değildir."

Daha sonra havalanarak Hakkari merkezine geçtiklerini dile getiren Yüksel, Otluca Birliği'nden çağrı yapıldığını ancak İsmail Çevik'in bunu kabul etmeyerek Silopi'ye gideceklerini söylediğini kaydetti.

"İNİNCE GÖRÜŞÜRÜZ"

Kendilerine 'Kimin helikopterisiniz' diye arka arkaya çağrılar geldiğini aktaran Yüksel, "Pilot Ali Özçelik de 'Sizin helikopteriniz' diye yanıt verdi. Konuşma tam anlaşılmadığından Özçevik, 'İnince görüşürüz' dedi. Konuşma sonlandı. Silopi'ye yaklaştığımızda internet çekmeye başladı ve neler olduğunu anlamaya çalıştım ancak tam açılmayınca inince bakarım diye düşündüm. Telefonu cebime koydum. Zekai paşanın açıklamasını gördük ve darbe girişimi yaşandığını anladık. Yardımcı pilot odasına gittik. Silahları depoya koyarak, helikopteri uçurmama kararı aldık." iddialarını savundu.

Sabaha kadar ülkede olanları üzülerek televizyondan izlediğini belirten Yüksel, sabah kamelyada otururken Ali yüzbaşıya "Komutanım ülkede neler oldu, biz neden uçtuk" diye sorduğunu, onun da "Metin Temel paşa çağırmış herhalde" dediğini kaydetti.

Sanık Yüksel, görev planlamasında en ufak bir inisiyatifinin olmadığını ve suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Bu arada Başbakanlık avukatı Hakan Kurt'un, önceki celse savunmasını yapan eski üsteğmen tutuklu sanık İsmail Öğüt'ü yönlendirdiği için uyarıda bulunduğu dönemin kurmay başkanı tutuklu sanık Celal Koca'nın arka sıraya oturtulduğu görüldü.