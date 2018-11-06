Darbeci Semih Terzi'nin ekibi hakkında karar çıktı

1 NYT Yemen'deki acı durumu gözler önüne serdi Amerikan New York Times gazetesi, hazırladığı kapsamlı raporda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle yeniden gündeme gelen Yemen'deki iç savaşın yol açtığı trajediye dikkati çekti.

2 İzmir'de kaza: 1 ölü 13 yaralı İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

3 Dağda ayağı kırılan Ukraynalı helikopterle kurtarıldı Antalya'da, dağlık arazide ayağının kırılması sonucu mahsur kalan Ukraynalı kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

4 Şehit yakınları darbe sanıklarıyla yüzleşti FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davada, darbeciler tarafından şehit edilenlerin yakınları ile 15 Temmuz gazileri müşteki olarak dinlendi.

5 Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

6 En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı 4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 532 liraya çıkarken, en düşük emekli maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkacak.