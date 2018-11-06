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Darbeci Semih Terzi'nin ekibi hakkında karar çıktı

Terörle mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğü dönemde, darbe planları yapan eski komutanlar hakkında verilen cezalara onandı.

AA | 06.11.2018 - 07:29..
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15 Temmuz'da kahraman şehit Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen Semih Terzi'nin ekibi hakkında beklenen karar çıktı.

14 HAİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

SİLOPİ'DE DARBE PLANLARI

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan'da görülen karar duruşmasında, dönemin Silopi ÖKHÜ Kurmay Başkanı eski yarbay tutuklu sanık Celal Koca ile darbeci general Semih Terzi'nin talimatıyla dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmek için Van'a giden helikopterde yer alan tutuklu sanıklar eski binbaşı İsmail Çevik, eski pilot yüzbaşı Ali Özçelik, eski üsteğmenler İsmail Öğüt ve Yasin İlhan, eski astsubaylar Hüseyin Doğan, Hüseyin Özyıldırım, Zeki Özerli, Sedat Duran, Cuma Torun, Mehmet Yüksel, Serkan Yüksel, Süleyman Sefa Altuğ ile timi karşılayacağı iddia edilen dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Murat Temiz'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

BERAAT EDEN İSİMLER

Tutuksuz sanıklar eski binbaşı Necmettin Berk, yüzbaşı Koray Nurgören, astsubaylar Ufuk Çiftçi, Mehmet Durmuş ve Hamza Özcan'ın ise beraatine hükmedilmişti.

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