taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.711
USD
3,9615
EURO
4,6561
ALTIN
163,43
PETR
63,1600

Darbeci Semih Terzi'nin eşi tahliyesini istedi

Mahkeme heyeti, darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

22.11.2017 - 13:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Darbeci Semih Terzi'nin eşi tahliyesini istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Nazire Terzi, Semih Terzi'nin eşi olduğu için suçlandığını ileri sürdü.

ÇOCUKLARI İÇİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Küçük yaşta 3 çocuğu bulunduğunu ve 474 gündür tutuklu olduğunu belirten Terzi, "Bugüne kadar Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi olarak yargılandım. Artık, Nazire Terzi olarak değil, bir anne olarak karşınızdayım. Amacım mahkemeyi ajite etmek değil, evlatlarımın haklarını korumak adına mağduriyetlerini dile getirmek. Babaları da olmayan bu çocuklar, çok zor durumda. Çocuklarımın annelerine ihtiyacı var. Bu küçük yavrulara bu yaşta bu kadar acıyı çektirmek doğru mu? Çocuklara acı çektirmeye hakkımız var mı? Kendim için değil, artık çocuklarım için tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

MAHKEME REDDETTİ

Terzi'nin beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tahliye talebini reddederek Nazire Terzi'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıktan ele geçen dijital materyallere ilişkin inceleme sonuçlarının beklenmesine karar veren mahkeme, davayı 22 Ocak 2018'e erteledi.

İlginizi Çekebilir
Halk otobüsü yokuş aşağı kayıp okul duvarına çarptı
Ümraniye'de park halindeyken kaymaya başlayan özel halk otobüsü okul duvarına çarptı.
Yolcular farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı
İzmit'teki sosyal farkındalık deneyinde, tramvayda çocukları çalıştırarak kötü davranan kişilere, çevredekiler tepki gösterdi.
Karayoluna çırılçıplak çıkan Iraklı, sürücüleri şaşırttı
Adapazarı'nda D-650 karayoluna çırılçıplak çıkan Iraklı Ahmet H., zorlukla kontrol altına alınarak hastaneye kaldırıldı.
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

111
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

108
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

44
BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

461
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

103
Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

119
Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euroda son durum

341
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM