Darbeci Semih Terzi'nin eşi tahliyesini istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Nazire Terzi, Semih Terzi'nin eşi olduğu için suçlandığını ileri sürdü.

ÇOCUKLARI İÇİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Küçük yaşta 3 çocuğu bulunduğunu ve 474 gündür tutuklu olduğunu belirten Terzi, "Bugüne kadar Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi olarak yargılandım. Artık, Nazire Terzi olarak değil, bir anne olarak karşınızdayım. Amacım mahkemeyi ajite etmek değil, evlatlarımın haklarını korumak adına mağduriyetlerini dile getirmek. Babaları da olmayan bu çocuklar, çok zor durumda. Çocuklarımın annelerine ihtiyacı var. Bu küçük yavrulara bu yaşta bu kadar acıyı çektirmek doğru mu? Çocuklara acı çektirmeye hakkımız var mı? Kendim için değil, artık çocuklarım için tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

MAHKEME REDDETTİ

Terzi'nin beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tahliye talebini reddederek Nazire Terzi'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıktan ele geçen dijital materyallere ilişkin inceleme sonuçlarının beklenmesine karar veren mahkeme, davayı 22 Ocak 2018'e erteledi.