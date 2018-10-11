Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

Girit'i enerji kavşağı haline getirmek için Yunanistan ve Mısır ile görüşen Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

6. KEZ BULUŞTULAR

Çipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetler Girit Adası'nda 6'ncısı düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

Zirve sonrası basın toplantısında konuşan Çipras, enerji meselesinin toplantının en önemli gündemi olduğuna işaret etti, Girit'in bir enerji kavşağı haline geleceğini belirtti.

Çipras, Sisi ve Anastasiadis Girit'te buluştu VİDEO

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Bölgede çıkartılan ya da sondajlarla aranan doğalgazın Türkiye yerine farklı yollardan Avrupa ülkelerine pazarlanmasını amaçlayan 3’lü zirve, Kıbrıs’ta ilk kez toplandı.

Rum yönetimi ve Yunanistan benzer şekilde İsrail’le de rutin zirveler düzenliyor.

SİSİ İLE ÇİPRAS İKİLİ GÖRÜŞME YAPTI

Yunanistan Başbakanı, Mısır'ın Filistin ve Libya sorunlarında olduğu gibi Akdeniz ve Orta Doğu'daki dengenin sağlanması için önemli bir ülke olduğunu dile getirerek, terörle mücadele ve göçmen akınlarının durdurulmasının Mısır olmadan gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

Mısır ile ülkesi arasında Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırının belirlenmesi konusunun Sisi ile ikili toplantıda ele alındığını anlatan Çipras, "En kısa süre içinde teknik zorlukları aşma yollarını bulmak konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Çipras, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşmelerin başlamasını desteklediklerini, sonuçsuz kalan Crans-Montana'daki toplantıya kaldığı yerden devam edilmesi gerektiğini kaydetti.