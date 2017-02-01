Darbeci subayın eşi: Darbeciler idam edilsin

Trabzon Bahçecik Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Karabekir, yargılanmak üzere Trabzon Kaşüstü Adliyesine getirildi.

"DARBECİLER ASILSIN" İSTEĞİ

2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan darbeci Yüzbaşı Mehmet Karabekir’in eşi Ayşe Karabekir, mahkeme heyetinden, darbeci komutanların asılmasını istedi.

"15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA DEĞİLDİM"

Karabekir, "Ben 15 Temmuz gecesi İstanbul’da değildim. Trabzon’da bulunuyordum. Yaşanan olaydan sonra beni eşimi teşhis etmem için Adli Tıp’a çağırdılar. Ben İstanbul’a gittim. Eşimin kardeşi Murat gitmememi söyledi. Beni şikayet edeceğini belirtti. Kayınpederim ise ’Mehmet kötü şeyler yapmış, gidersek bizi tutuklarlar’ dedi. Ben yine de gittim" dedi.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Mahkeme heyetini ifadesinin son bölümünde Ayşe Karabekir, "Tahliyemi talep ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Darbe emrini veren komutanlara çok kızgınım, idam edilsinler" dedi. Mahkeme heyeti Ayşe Karabekir’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Nisan tarihine erteledi.