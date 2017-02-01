taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.296
USD
3,7810
EURO
4,0812
ALTIN
146,94
PETR
55,4100

Darbeci subayın eşi: Darbeciler idam edilsin

15 Temmuz'da Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ı şehit eden FETÖ'cü yüzbaşı Mehmet Karabekir'in eşi hakimden idam istedi.

01.02.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Trabzon Bahçecik Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Karabekir, yargılanmak üzere Trabzon Kaşüstü Adliyesine getirildi.

"DARBECİLER ASILSIN" İSTEĞİ

2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan darbeci Yüzbaşı Mehmet Karabekir’in eşi Ayşe Karabekir, mahkeme heyetinden, darbeci komutanların asılmasını istedi.

"15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA DEĞİLDİM"

Karabekir, "Ben 15 Temmuz gecesi İstanbul’da değildim. Trabzon’da bulunuyordum. Yaşanan olaydan sonra beni eşimi teşhis etmem için Adli Tıp’a çağırdılar. Ben İstanbul’a gittim. Eşimin kardeşi Murat gitmememi söyledi. Beni şikayet edeceğini belirtti. Kayınpederim ise ’Mehmet kötü şeyler yapmış, gidersek bizi tutuklarlar’ dedi. Ben yine de gittim" dedi.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Mahkeme heyetini ifadesinin son bölümünde Ayşe Karabekir, "Tahliyemi talep ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Darbe emrini veren komutanlara çok kızgınım, idam edilsinler" dedi. Mahkeme heyeti Ayşe Karabekir’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Nisan tarihine erteledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

539
Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

376
Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

3
Pentagon YPG'ye zırhlı araç yardımını doğruladı

Pentagon YPG'ye zırhlı araç yardımını doğruladı

54
Brezilya'da eski koca dehşeti

Brezilya'da eski koca dehşeti

9
BM isim vermeden Trump'ın mülteci politikasını eleştirdi

BM isim vermeden Trump'ın mülteci politikasını eleştirdi

2
Diyarbakır'da kayyumun kar yağışlarına karşı hizmetleri

Diyarbakır'da kayyumun kar yağışlarına karşı hizmetleri

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM