Darbeci suikast timinin tek firarisi 11 aydır aranıyor

Firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanması için olayın hemen ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekipler oluşturuldu.

Ekipler, Karatepe'nin, 17 Temmuz sabahı Marmaris'ten kaçarak İzmir'e gittiğini, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e götürüldüğünü tespit etti.

Araştırmalarda Karatepe'nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

GİZLENME KONUSUNDA TECRÜBELİ

Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı için özelikle gizlenme konusunda tecrübeli olan Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda bölgedeki birçok alana operasyon gerçekleştirdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Ekipler, Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlara zanlının fotoğraflarını göstererek, tekrar görmeleri durumunda ihbarda bulunmalarını istedi. Gelen birçok ihbarı değerlendiren ekipler, bölgede yaptıkları tüm incelemelere rağmen firari suikastçı Karatepe'ye henüz ulaşamadı.

Ekipler, arama çalışmalarını Kütahya-Afyon-Eskişehir güzergahlarındaki kent merkezleri ile kırsalda yürütüyor. Firari sanık Karatepe hakkında, yurtdışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.