Darbeci teröristleri parmak izleri ele verdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde üs olarak kullandığı Akıncı 4. Ana jet Üssü Komutanlığında, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yapılan aramada birçok materyale el konuldu.

Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Kriminal Daire Başkanlığından, bu materyaller arasında yer alan uydu çıktıları ve evrakların üzerinde, varsa parmak izlerinin tespit edilmesini talep etti.

HEDEF ALDIKLARI NOKTALAR

Kriminal Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, adı geçen komutanlıkta yapılan aramada ele geçirilen 146 doküman arasında darbe girişimi sırasında hedef alınan "Gölbaşı Polis Özel Harekat", "Ankara Emniyet İstihbarat/Yıldız'', ''Çevik Kuvvet'', ''TİB İncek'', ''Genelkurmay'', ibareleri bulunan harita ve uydu görüntüleri ile yine üzerinde ''Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'' yazan uydu görüntüsünün yer aldığı çıktı da bulundu.

SIKIYÖNETİM LİSTESİ

Dokümanlar arasında el yazısıyla ''Herkes teslim aldığı teçhizat'' adlı yazılı evrak, üzerinde ''Akıncı'' yazılı zarf ile ''Atama Listesi'', ''Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi'', ''Sıkıyönetim Bölge Komutanları'' listesi de yer aldı.

Dokümanlar üzerindeki 585 parmak izinden 377'sinin yeterli karakteristik özellik tespit edilemediği için araştırılamadığı, kalan 208 izin, parmak izi ve avuç izi teşhis sistemi veri tabanından sorgulamasının yapıldığı aktarılan raporda, üzerinde ''Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'' yazan uydu görüntüsünün yer aldığı dokümanda 3 parmak izi bulunduğu ifade edildi.

RAPORDA KİMLER VAR

Raporda yer alan ve parmak izleri tespit edilen darbe şüphelilerin isimleri şöyle: ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tuğamiral Sinan Sürer, Yüzbaşı Ali Pehlivan, Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, Kurmay Yarbay Veli Bilgin, Albay Osman Kılıç, Kurmay Yarbay Mustafa Barış Avıalan, Kurmay Binbaşı Murat Bicil, Albay Ali Eraslan, Binbaşı Mehmet Cantürk, Yüzbaşı Murat Kale, Yüzbaşı Ayhan Güney, Teğmen Yunus Kılıçaslan, Teğmen Sinan Alvur, Astsubay Erdoğan Durgun ile S.A, O.Ö, S.G, R.Ş, Ü.Ü, H.D, O.D, A.T, M.K, U.D, E.G, S.D. ve M.A.''

''Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'' yazılı belge üzerindeki 3 parmak izinden birinin Kurmay Yarbay Veli Bilgin'e ait olduğu belirtilen raporda, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in 2 evrakta, Tuğgeneral Partigöç'ün ise üzerinde ''Gölbaşı Polis Özel Harekat'' yazılı evrakın da bulunduğu 3 evrakta parmak iznin tespit edildiği, bunlar haricinde 208 sorgulama yapılabilen parmak izi arasından 111 izin Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak ve Avuç izi Teşhis Sistemi veri tabanında yapılan sorgulamada karşılıklarına rastlanılamadığı, bu izlerin ayrı bir veri tabanına kaydedildiği aktarıldı.

İHRAÇ EDİLDİLER

Söz konusu darbe şüphelileri Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.

Söz konusu rapor üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe şüphelilerini ifadeye çağırarak, parmak izlerini sordu. Şüphelilerini ifadesini, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmaları yürüten savcılardan Ramazan Dinç aldı.

Aralarında şüpheli Kurmay Yarbay Veli Bilgin'in de olduğu şüphelilerin büyük çoğunluğu ifadelerinde parmak izini kabul etmeyerek, darbe girişimi gecesi Akıncı'da bulunmadıklarını veya darbe girişimine katılmadıklarını iddia etti.

"UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ BİZ ÇIKARDIK"

Şüphelilerden Ali Pehlivan ise etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek verdiği ifadesinde, parmak izine ilişkin ''Uydu görüntülerinde benim ve yarbay şüpheli Veli Bilgin'in parmak izi çıkması normaldir. Bu rapora diyeceğim yoktur çünkü, bu uydu görüntülerini bilgisayardan biz çıkardık. Görüntüleri Gökhan Şahin Sönmezateş'e verdik.'' dediği belirtildi.

Bu arada, savcılığın talimatı üzerine Akıncı Üssü'nde çıkan evrak ve delillerin, parmak izi için özel olarak muhafaza edildiği öğrenildi.