Darbeci Tuğamiral Arabacı'nın odasında Gülen'in kılı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli askerler hakkında yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması tamamlandı.
2 GÜLEN KILI İDDİANAMEDE
72 şüpheli için müebbet istenirken Tuğamiral İrfan Arabacı’nın odasında bulunan ve Fetullah Gülen'e ait olduğu düşünülen 2 kıl da iddianameye girdi.
İrfan Arabacı’nın FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri karargahındaki yöneticisi olduğu belirtildi.
KOMUTANI REHİN ALMA GÖREVİ VERİLDİ
Arabacı’nın Albay Mahmut Arduç ile 14 Temmuz günü toplantı yaparak, Deniz Kuvvetleri Komutanının rehin alınması görevi verdiği ifade edildi.
Şüpheli Tuğamiral Ali Murat Dede’nin odasında Arapça yazılı kağıtlar, 2 adet kıl (Fetullah Gülen'e ait) bulunduğu ve örgüt adına kutsal sayılan bu nesnelerin önemli örgüt üyelerine verildiği değerlendirmesi yer aldı.
174 BİN LİRALIK HASAR OLUŞTU
Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük’ün hazırladığı iddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu da müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Bastanoğlu’nun 15 Temmuz gecesine ilişkin ifadesine de yer verildi.
İddianamede darbe girişimi sırasındaki eylemler nedeniyle “Deniz Kuvvetleri karargahında 174 bin 87 TL’lik maddi hasar olduğu belirlenmiştir” denildi.