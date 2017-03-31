DARBECİLER, AKINCI ÜSSÜ'NE GENELKURMAY FLAMASINI ASTILAR

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin iddianameye giren videoda, darbecilerin merkez olarak kullandıkları Akıncı Üssü'nde, darbe bildirisinin okunması için hazırlık yapılan salona Genelkurmay Başkanlığı flamasının asıldığı görülüyor.

Üssün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri imamı" olduğu değerlendirilen B.A'nın aracıyla 4. Ana Jet Üs Komutanlığına saat 20.30'da girişi, Akıncı Üssü'nde filo içinde darbeyle ilgili talimatlar vermesi de yer alıyor.

Darbe girişiminin başarız olmasının ardından Akıncı Üssü'nde yapılan incelemelerde B.A'nın otomobilden çıkanlar dikkati çekiyor. Otomobilde, B.A'nın Kara Harp Okulu'na girebilmesi için kendi adına düzenlenmiş özel giriş kartı, çantasında da kıyafetlerinin yanı sıra FETÖ elebaşı tarafından yazılan "Bir Kırık Dilekçe" isimli kitap ile "Sırlı, Büyük Celcelutiyye Duası" adlı kitap ve el yazısı notlar bulunuyor.

Darbeciler Genelkurmay flamasını Akıncı'ya taşımış VİDEO

SORGU ODASI HAZIRLADIKLARI DA GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Görüntülerde Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nün komutanlık binasının yan tarafında inşa edilmeye başlanan yapı da görülüyor. İddianamede darbecilerin başarılı olması halinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Temmuz 2016'da Türkiye'ye geleceği ve Gülen'in burayı kullanacağı tespitine yer veriliyor. Darbecilerin alıkoydukları kişileri sorgulamak üzere üssün bir bölümünde "sorgu odası" hazırladıkları da görüntülere yansıdı.

SELA VERİLMEMESİ İÇİN CAMİYE ATEŞ AÇILDI

Darbeciler tarafından kullanılan uçak ve helikopterlerin yanı sıra darbe girişiminde kullanılan uçuş kulesinin de yer aldığı video kaydında, darbeci askerlerin Akıncı Üssü girişindeki TAİ-TUSAŞ Camisi'nde sela verilmemesi için açtıkları ateş nedeniyle oluşan hasar da net şekilde görülüyor. İddianamede görüntülerin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat ve Havacılık Daire başkanlıkları ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanma anına ait ses kayıtlarına da yer verildi. Ses kayıtlarında bombalamayı yapan darbeci pilotlar ile onları Akıncı Üssü'nde yönlendiren ve koordine edenlerin telsiz konuşmaları yer alıyor.

"GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜRÜRÜZ" ÖNERİSİ

İddianamede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbe girişimine ilişkin beyanlarına da yer verildi. İfadesinde, kurumsal olarak azami dikkat ve hassasiyetle, devletin bir süredir FETÖ/PDY ile yürüttüğü mücadelenin içinde yer aldıklarını belirten Akar, Ağustos ayı Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu yapının alacağı ağır darbenin hazırlıklarının yapıldığını ifade etti.

Akar, terör örgütünün bunu öngörerek, hiç kimsenin tahayyül edemeyeceği gözü dönmüşlük ve alçaklıkla sivilleri katletme, TBMM'yi bombalama, kendi silah arkadaşları ve birliklerine taarruz etme, emniyet birimlerini bombalama gibi akıl almaz eylemlere girişip darbe teşebbüsünde bulunduğunu kaydetti. Darbe gecesi ve sonrasında yaşananları detaylı şekilde anlatan Akar, eski Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in, "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz" dediğini aktardı.