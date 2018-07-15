Darbecilere direnen baba-oğul: Erol ve Abdullah Olçok

Erol Olçok-Abdullah Tayyip Olçok: Darbenin en genç şehitlerinden bir diğeri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 yaşında hayatını kaybeden lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Reklamcı Erol Olçok (54) ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok, FETÖ mensuplarının köprüde halka ateş açması sırasında şehit edildi.

ABDULLAH TAYYİP EVDE KALMAYI KABUL ETMEDİ

Darbe girişiminin yaşandığı gece Altunizade'deki evinde olan Erol Olçok, kendisiyle köprüye gitmek isteyen oğluna ısrarla "Evde kal." dedi. Ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için köprüye gitti.

EROL OLÇOK VATANDAŞLARI KÖPRÜYE YÖNLENDİRDİ

Olçok, Kısıklı'da, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım." diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirdi.

ŞEHİT OLDULAR

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düştüler. Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in cenazeleri, Karacaahmet Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

SİYASİ İLETİŞİM KAMPANYALARININ DUAYENİYDİ

Türkiye'de siyasi iletişim kampanyalarının duayeni olan Erol Olçok'un 2007'de yaptığı "Durmak Yok Yola Devam", 2011'deki "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz" kampanyaları ile 2014'de "Bayrak", 2015'de Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmleri, milletin hafızalarında unutulmaz yer edindi. Erol Olçok, evli ve 3 çocuk babasıydı.