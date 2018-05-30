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Darbecilerin 15 Temmuz'daki sivil katliamı kamerada

Anadolu Ajansı tarafından 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine dair yeni görüntüler paylaşıldı. Yeni görüntülerde darbecilerin ellerinde Türk Bayrağı olan sivil vatandaşlara ateş ettiği görülüyor.

AA | 30.05.2018 - 12:20..
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15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nın önünde yaşananlara dair yeni görüntüler paylaşıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi engellemek için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına gelen sivillerin şehit edilme ve yaralanma anları kameralara yansıdı.

Darbecilerin ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşları gözünü kırpmadan vurmaları anbean kaydedildi.

Darbecilerin 15 Temmuz'daki sivil katliamı kamerada

Darbecilerin 15 Temmuz'daki sivil katliamı kamerada

243 SANIKLI DAVA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 243 sanık hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor.

O gece karargahta kayıtta olan güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, dava dosyasına girdi.

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