Darbecilerin 15 Temmuz'daki sivil katliamı kamerada

Türkiye, ocak-nisan döneminde 150 ülkeye gerçekleştirdiği baharat ihracatından 72 milyon dolar gelir elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid'in türbesinin önündeki raylar için özel bir çalışma başlattı.

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Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi

2013 yılından beri yapımı süren Çamlıca Camii'nin açılışının, tam olarak bitmeyeceği gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi. Yeni açılış tarihi ise henüz bildirilmedi.