15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nın önünde yaşananlara dair yeni görüntüler paylaşıldı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi engellemek için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına gelen sivillerin şehit edilme ve yaralanma anları kameralara yansıdı.
Darbecilerin ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşları gözünü kırpmadan vurmaları anbean kaydedildi.
Darbecilerin 15 Temmuz'daki sivil katliamı kamerada
243 SANIKLI DAVA
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 243 sanık hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor.
O gece karargahta kayıtta olan güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, dava dosyasına girdi.