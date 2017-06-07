taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.275
USD
3,5364
EURO
3,9694
ALTIN
146,63
PETR
49,7500

Darbecilerin WhatsApp konuşmaları iddianameye girdi

Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında görevli darbecilerin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.

07.06.2017 - 14:07
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumuna devam edildi. Dava dosyasına eklenen evraklarda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin belge ve bilgiler yer aldı.

NELER OLDU

Malatya'daki darbe girişimi davasında tutuksuz yargılanan üstçavuş İ.O.Ş'nin cep telefonundaki WhatsApp yazışmalarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin yaşadıkları ve tanık oldukları gelişmeler yer alıyor.

WhatsApp'daki bazı yazışmalar şöyle:

H.S: 16.07.2016 - 08.37 - "Lojmana giriş ve çıkış kapatılmış."

F.D: 16.07.2016 - 08.38 - "Nizamiyede bir yzb var. Kemal Keskin. Ben akşam 08.30 servisine çıktım. Geri geldiğimde içeri almadı. Tartıştık."

F.D: 16.07.2016 - 08.39 - "Arkamdan 'İçeriye kim girerse vurun.' gibi emirler veriyordu."

A.D: 16.07.2016 - 08.40 - "Polisler orduevinde nöbet tutuyorlar, halk içeri girmesin diye."

F.D: 16.07.2016 - 08.41 - "Yzb. yaralanmış."

A.D: 16.07.2016 - 08:41 - "Geceden bu yana polis olmasaydı girmişlerdi içeri."

O.Ö: 16.07.2016 - 08:47 - "Gece orduevine girmeye çalıştı halk, kapıları tekmeledi. Polis nizamiyede önlem aldı."

F.D: 16.07.2016 - 09.04 - "Lojmana geldim, İnönü Kışlasına giremeyince 2 araç 6 personel sosyal tesislerde sabahladık."

Y.K: 16.07.2016 - 11.37 - "Kışlada bilgisi olan var mı?"

F.D: 16.07.2016 - 11.39 - "Zeki, Serdar Paşa çatışmaya devam ediyor. Ordu komutanı odasında. Askerler başıboş hepsi bir köşede saklanıyor. Teslim oluyor."

M.D: 16.07.2016 - 12.18 - "Teslim olacaklar da kime olacaklar. Başlarında nöbetçi amiri ne derse onu yaparlar. Kışla komple boşaltılırsa kime teslim edilecek. Bu kadar başsız mı kaldık yahu. Dün komutanlık pozu verenler nerde şimdi."

H.H: 16.07.2016 - 12.19 - "Şimdi polis onları alacak."

İlginizi Çekebilir
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 80 kilo 920 gram eroin ele geçirdi.
Kilis‘te cinsellik artırıcı 3 bin hap ele geçirildi
Kilis'te, polisin bir çekicide yaptığı aramada 3 bin adet cinsel hap bulundu.
Emeklilere bayram öncesi maaş müjdesi
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin maaşları yatırılacak.
Dışişleri'nden İran'daki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, İran İslami Danışma Meclisi'yle İmam Humeyni Türbesi'nde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran parlamentosuna saldırı

İran parlamentosuna saldırı

215
Humeyni'nin mezarına saldırı anı

Humeyni'nin mezarına saldırı anı

208
Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

318
Zamlı emekli maaşları listesi 2017

Zamlı emekli maaşları listesi 2017

71
Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

119
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

135
Paris'te terör korkusu

Paris'te terör korkusu

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM