Darbecilerin WhatsApp konuşmaları iddianameye girdi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumuna devam edildi. Dava dosyasına eklenen evraklarda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin belge ve bilgiler yer aldı.

NELER OLDU

Malatya'daki darbe girişimi davasında tutuksuz yargılanan üstçavuş İ.O.Ş'nin cep telefonundaki WhatsApp yazışmalarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin yaşadıkları ve tanık oldukları gelişmeler yer alıyor.

WhatsApp'daki bazı yazışmalar şöyle:

H.S: 16.07.2016 - 08.37 - "Lojmana giriş ve çıkış kapatılmış."

F.D: 16.07.2016 - 08.38 - "Nizamiyede bir yzb var. Kemal Keskin. Ben akşam 08.30 servisine çıktım. Geri geldiğimde içeri almadı. Tartıştık."

F.D: 16.07.2016 - 08.39 - "Arkamdan 'İçeriye kim girerse vurun.' gibi emirler veriyordu."

A.D: 16.07.2016 - 08.40 - "Polisler orduevinde nöbet tutuyorlar, halk içeri girmesin diye."

F.D: 16.07.2016 - 08.41 - "Yzb. yaralanmış."

A.D: 16.07.2016 - 08:41 - "Geceden bu yana polis olmasaydı girmişlerdi içeri."

O.Ö: 16.07.2016 - 08:47 - "Gece orduevine girmeye çalıştı halk, kapıları tekmeledi. Polis nizamiyede önlem aldı."

F.D: 16.07.2016 - 09.04 - "Lojmana geldim, İnönü Kışlasına giremeyince 2 araç 6 personel sosyal tesislerde sabahladık."

Y.K: 16.07.2016 - 11.37 - "Kışlada bilgisi olan var mı?"

F.D: 16.07.2016 - 11.39 - "Zeki, Serdar Paşa çatışmaya devam ediyor. Ordu komutanı odasında. Askerler başıboş hepsi bir köşede saklanıyor. Teslim oluyor."

M.D: 16.07.2016 - 12.18 - "Teslim olacaklar da kime olacaklar. Başlarında nöbetçi amiri ne derse onu yaparlar. Kışla komple boşaltılırsa kime teslim edilecek. Bu kadar başsız mı kaldık yahu. Dün komutanlık pozu verenler nerde şimdi."

H.H: 16.07.2016 - 12.19 - "Şimdi polis onları alacak."