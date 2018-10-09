Darbecilerin lideri Akın Öztürk'ten İsrail itirafı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınlarıyla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na vekaleten bakan ve darbe girişiminin en önemli unsurlarından Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin etkisiz hale getirilmesi için çaba sarf eden emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı dinlendi.

AKIN ÖZTÜRK: "İSRAİL BİZİ SATTI"

İlk gün kendisinin de gözaltına alındığını ve Akın Öztürk'ün yanında oturduğunu belirten Yazgılı, "Oradayken Akın Öztürk orgeneral niye başarılı olamadığı konusunda kendi kendine düşünüyordu. Kendisinin 'İsrail bizi sattı.' dediğini duydum" dedi