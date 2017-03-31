Darbecilerin planını bozan 2 pilot göreve geri döndü

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele baskın düzenleyen suikast timinin bulunduğu helikopterlerden 2'sinin motorlarını kapatıp timin gecikmeli kalkış yapmasını sağlayan Pilot Kurmay Yarbay Bahattin Akgün ile Pilot Üsteğmen Serkan Çoban, görevlerine iade edildi.

PLANLANANDAN DAHA GEÇ HAVALANMIŞLARDI

Habertürk'ün haberine göre soruşturmada, suikast timinin saldırının planlandığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan planlanandan daha geç bir saatte havalandığı ortaya çıktı.

Bu gecikmeyi sağlayanların ise birinci helikopterin pilotu Akgün ile ikinci helikopterdeki ikinci pilot Çoban olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDILAR

Darbe girişiminden hemen sonra tutuklanan ancak itiraz üzerine serbest bırakılan Akgün ve Çoban'ın, "Gitmiyoruz" diyerek darbecilere karşı çıktıları belirlendi.

HELİKOPTERİN MOTORLARINI BOZDU

Akgün'ün helikopterin motorlarını bozduğu, Çoban'ın ise çalışır durumundaki helikopteri kapattığı öğrenildi. 2 subay, daha önce kararname ile ihraç edilmişti.