Darbecilerin yargılandığı binanın lağımı taştı

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince duruşmalar için kullanılan Halk Eğitim Merkezi Salonunun sabah saatlerinde kanalizasyonu taştı. Durumu fark eden yetkililer konuyu belediye ekiplerine bildirdi. Kötü koku nedeniyle salona kimse alınmadı ve binanın tüm camları açılarak salon havalandırıldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ MASKE TAKTI

Binada güvenlik nedeniyle arama yapan bomba imha ekiplerinin ise salona maske takarak girmesi dikkati çekti.

Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında salona alınırken, polis ve basın mensupları salonun dışında bekledi.

ODA PARFÜMÜ SIKTILAR

Yetkililer duruşmanın yapıldığı salona zaman zaman oda parfümü sıktı.

Binanın kanalizasyonu belediye ekiplerince temizlendi.