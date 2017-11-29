Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

ANKARA'DAN AYRILMAYIN TALİMATI

Savunması için huzura alınan eski astsubay Temel Can Köroğlu, darbe girişiminden önce Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli olarak görev yaptığını beyan etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü sabah saatlerinde, aynı birlikte görevli olduğu bir astsubayın kendisini arayarak eski kurmay albay Fırat Alakuş'un güvenlik tatbikatı olacağını söylediğini ve Ankara’dan ayrılmamaları yönündeki talimatını ilettiğini aktardı.

Olay günü akşam saatlerinde Alakuş'un emriyle koruma ve güvenlik tatbikatı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini dile getiren sanık Köroğlu, buradan albay Murat Korkmaz komutasında Genelkurmay’a gittiklerini ifade etti.

"BİR KALKIŞMA VAR"

Köroğlu, sabah saatlerinde karargah binasına girdiğini, buradaki odalardan birinde rehin tutulan bir tümgeneral ile konuştuğunu, tümgeneralin kendisine, "Bir kalkışma var, herkes teslim olsun" dediğini bildirdi.

DARBECİ OLDUĞUNU İNKAR ETTİ

Durumu anlatmak için gittiği albay Korkmaz'ın, "Ortalık karışık, emrim dışında kimse hareket etmesin. Şu anda görüşülüyor, teslim olacağız." ifadelerini kullandığını beyan eden sanık Köroğlu, darbeye yönelik bir emir almadığını ve çevre emniyeti alması emrini uyguladığını savundu.

Darbe maksadıyla hareket etmediğini ve emirleri uyguladığını savunan sanık Köroğlu, "Şehit Ömer Halisdemir kahramandır, benim hocamdır. Onun taşıdığı zihniyetle, aynı niyetle hareket ettiğimiz açıktır." diyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Köroğlu’nun savunmasının ardından avukatının beyanlarına geçildi.

"VATAN HAİNİNDEN ŞEHİT OLMAZ"

Avukatın darbe gecesine ilişkin beyanlarında, "İki taraf da Türk askeri. Vuran da şehit vurulan da" sözlerini kullanması üzerine salondaki müştekilerden "Vatan haininden şehit olmaz. Sözlerini geri al" diye tepki gösterildi.