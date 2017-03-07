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Darbeden yargılanan askere babasından ’kafana sık’ mesajı

Nuri Kıyak’ın darbe gecesi babasıyla yaptığı mesajlaşmada, babasının "birazcık onurun haysiyetin varsa kafana sıkarsın" dediği ortaya çıktı

07.03.2017 - 16:55
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darbe

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamnda tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmaya başlayan tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 askerin bugün de duruşmalarına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan Nuri Kıyak’ın savunmasının ardından mahkeme başkanı Kıyak’ın babası Hüseyin Kıyak ile yaptığı whatsapp mesajlarını okudu.

"BİRAZCIK ONURUN, HAYSİYETİN VARSA KAFANA SIKARSIN"

15 Temmuz gecesi babasına "sakın dışarı çıkmayın" şeklinde ki mesajına babasının, "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Senin kaderin benim ellerimde" diye cevap verdiği ortaya çıktı.

Mahkeme başkanının "neden baban böyle şeyler söyledi?" diye sorması üzerine Nuri Kıyak, "Babamla aramız iyi değildi. Eşimle de evlenmemi istemiyordu, uzun süredir konuşmuyorduk" dedi.

Mesajların okunmasının ardından Nuri Kıyak’ın duruşmada bulunan yakınlarından, "kahretsin" sesleri yükseldi.

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