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Darbedilen öğrenci şikayetçi olunca okuldan uzaklaştırıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, bir kız öğrenciye tükürdüğü için öğretmeninden dayak yiyen U.O.’nun ailesi, şikayeti geri almaları için rüşvet teklif edildiğini öne sürdü.

İHA | 15.01.2018 - 17:29..
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 7’nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki U.O.’yu, arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle yerlerde sürükleyip, darp etti. Başka bir öğretmenin gözleri önünde gerçekleşen olayda, U.O.’nun yüzü şişti.

Eve gelen oğlunu gören Canan O., okul yönetimiyle görüştü. Daha sonra, oğlunu hastaneye götürüp darp raporu alarak, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi.

Darbedilen öğrenci şikayetçi olunca okuldan uzaklaştırıldı

“TEHDİTLE, RÜŞVETLE ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAMI İSTEDİLER”

Anne Canan O., oğlu U.O.’nun eve geldiğinde yüzündeki şişlikleri fark ettiğini belirterek, “Kaşı, kulağının arkası yumurta kadar şişmiş. Ondan sonra gözaltı morarmış. Ne olduğunu sorduğumda öğrencinin birinin kendisine ‘şişko’ dediğini ve bunun üzerine kendisinin de kıza tükürdüğünü söyledi. Olayı gören öğretmen M.M.T.’nin de kendisini çağırdığını, bunun üzerine korkup sınıfa koştuğunu, öğretmenin de onun ardından sınıfa geldiğini ve önce yüzüne tokat attığını sonra yere atıp suratına tekme attığını söyledi.

"HANGİ VİCDANLA YATIYOR EVİNDE"

Hakaretler etmiş. Bana gelmek istemiş ama müdür yardımcısı izin vermemiş. Ondan sonra çocuğumu alıp müdürün yanına gittim. Öğretmenin orada olmadığını söyledi. Darp raporu alıp karakolda şikayetimi yaptıktan sonra eve geldiğimde müdür, öğretmenleri, muhtar, ailesi tehditle, rüşvetle şikayetimi geri almamı istediler. D.G. adlı hoca var bir de. Onun yanında oğlum o tekmeleri yerken o hangi vicdanla yatıyor evinde.

Ben D.G.’den de oğlumu vuran öğretmenden de, müdürden de şikayetçiyim. O tekmeyi benim çocuğuma atması canilik değil mi? Okula gittiği zaman öğretmenleri oğluma, ‘Annen şikayetini geri alsın’ diye baskı yapıyorlarmış. Müfettiş geldi. Oğlumla da benimle de konuştu. Şikayetçi olduğumu söyledim. Bu resme bakın elinizi vicdanınıza koyun.” dedi.

Darbedilen öğrenci şikayetçi olunca okuldan uzaklaştırıldı

PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTMEK İÇİN MUSKA GETİRDİLER

Canan O., hastanede olduğu sırada öğretmenin babası olduğunu söyleyen birinin kendisini arayarak kapıya geldiğini belirterek, “Çocuğa hediye ve muska getirdiğini söyledi. Annem evdeydi. Ben de hastanede olduğumu ve gitmesini söyledim. Kabul etmedim. Muskayı da çocuğumun psikolojisi bozulduğu için getirdiğini ve takınca düzeleceğini söyledi. Hediye de paraymış. ‘Paranı da muskanı da götür’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Darbedilen öğrenci şikayetçi olunca okuldan uzaklaştırıldı

“YÜZÜME TEKME ATTI”

Olay gününü anlatan U.O. ise şu iddialarda bulundu: 
“Teneffüsteydim. Bir kız öğrenci bana ‘şişko’ dedi. Ben de kıza tükürdüm. Öğretmen beni çağırdı. Ben de korkudan sınıfa girdim. Öğretmen peşimden geldi. Merdivenden çıkarken bana hakaret etti. Sonra gelip önce yanağıma tokat attı. Sonra yakamdan tutup yere attı. Yüzüme, yanlarıma tekme attı. Kafama tekme attıktan sonra kendime gelemedim. Bir öğrenci onun kolundan tutup ’yeter’ dedi. Çocuğu itip vurmaya devam etti. Sınıftaki öğretmen D.G. de yerinde oturuyordu. Sesini çıkarmadı. Hocalar beni şikayetimizi geri almamız için sıkıştırdığından okula gitmiyorum. Sınavlara giremedim. Başka bir okula gitmek istiyorum. Eve gidip annemi çağıracaktım. Müdür yardımcı kolumdan tutup izin vermedi.”
Öte yandan, ailenin kapısına gelen ve M.M.T.’nin babası olduğunu söyleyen şahsın aileyle konuşması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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