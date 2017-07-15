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Darbenin yurt dışı bağlantısı

Adil Öksüz ile seyahatlere çıktığı tespit edilen, hava kuvvetlerinde tümgeneral olan İdris Aksoy, darbe gecesi ABD ile irtibattaydı.

15.07.2017 - 14:48
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Darbenin yurt dışı bağlantısı

idris aksoy

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tümgeneral İdris Aksoy'un eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

İdris Aksoy'un görevi sadece darbe teşebbüsünün hava kuvvetlerindeki koordinasyonunu sağlamak değildi.

Darbe girişimi öncesi gittiği farklı ülkelerdeki örgüt mensuplarıyla koordinasyonu da sağladı.

Darbe üssünde o gece: İdris Aksoy VİDEO

İNGİLTERE VE ABD'Yİ DEFALARCA ARADI

15 Temmuz akşamı 02:23-:02-34 saatlerinde İngiltere'de kullanılan bir telefon numarasıyla 6 kez mesajlaştı.

16 Temmuz'da saat 01:29 ve devamında ABD'de kullanılan bir telefon hattını 9 kez aradı.

Darbenin sivil yöneticileri Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile 5 Mayıs/18 Temmuz tarihleri arasında aynı dönemde yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

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