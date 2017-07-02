Dargeçit kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, bugün sabah saatlerinde Dargeçit kırsalında Türk birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından yapılan hava harekatı sonucunda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtilen savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.