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Dargeçit kırsalına hava harekatı

TSK, Mardin Dargeçit kırsalına düzenlenen hava harekatında silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

02.07.2017 - 14:10
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, bugün sabah saatlerinde Dargeçit kırsalında Türk birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından yapılan hava harekatı sonucunda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtilen savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

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