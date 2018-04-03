Dargeçit ve Ömerli kaymakamlarına FETÖ'den gözaltı

Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ve Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

KORKMAZ VE YEŞİLTAŞ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Korkmaz ve Yeşiltaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.