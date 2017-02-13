Darıca-Gebze Metro Hattı çalışmaları 2018'de başlayacak

Marmaray'yla entegre olması planlanan Darıca-Gebze Metro Hattı'nda ön proje çalışmaları son aşamaya geldi.

İLK KAZMA 2018'DE VURULACAK

Proje için ilk kazmanın gelecek yıl vurulacağı açıklandı. Projeyle ilgili yapılan sunumun genel hatlarını proje ve tünel tasarım gereklilikleri, tünel açma makineleri ve geleneksel kazı tünel yapım yöntemlerinin oluşturduğu aktarılan açıklamada, toplantıda metro hattının tünel inşaatına yönelik proje aşamasında yapılması gereken planlamalar, inşaat öncesi yapılacak hazırlıklar ve inşaatta karşılaşabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Darıca sahilinden başlayıp Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanan yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak Gebze-Darıca Metro Hattı'nın ön projesi tamamlanma aşamasına geldi. Proje yapımına yönelik uygulamaya esas kesin projelerin 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hattın daha önce fizibilite çalışmaları tamamlanarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Gebze ve Darıca kent merkezlerine, hastanelere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına, OSB'lere, denizyolu ulaşımı ve Marmaray hattına entegre olacak şekilde istasyonları planlanan Gebze-Darıca metro hattının inşaat aşamasının 2018 yılında başlaması hedefleniyor."