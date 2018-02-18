Darmık Dağı'ndaki havaya uçurulan Öcalan’ın sözde anıtı

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 12’inci gününde yerli üretim SİHA tarafından havaya uçurulan terör örgütü PKK/PYD-YPG elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Darmık Dağı’ndaki sözde anıtının kalıntıları Kilis’in yüksek kesimlerinden de görülüyor.
GERİYE MOLOZ YIĞINLARI KALDI
Dürbünle bakıldığında dağın güney yamacındaki sözden anıttan geriye kalan moloz yığınları rahatlıkla görülebiliyor.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Darmık Dağı’nın güney yönüne bakan 53 metrelik poster şeklindeki sözde anıtı, 31 Ocak’ta yerli üretim SİHA tarafından vurulmuştu.