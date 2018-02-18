Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'deki teröristleri bölgeden temizliyor.
Operasyonun 30. gününde 66 nokta teröristlerden temizlenirken, TSK ve ÖSO güçleri Afrin merkeze doğru başarılı bir şekilde ilerliyor.
MEVZİLER BOMBALANDI
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.
KİLİS'TEN DUMANLAR GÖRÜLDÜ
Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.