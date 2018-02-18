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Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Obüsler, Darmık Dağı çevresi ve Bülbül beldesi kırsalındaki PKK/PYD-YPG terör örgütüne ait mevzilere bomba yağdırdı.

AA | 18.02.2018 - 20:30..
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Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'deki teröristleri bölgeden temizliyor.

Operasyonun 30. gününde 66 nokta teröristlerden temizlenirken, TSK ve ÖSO güçleri Afrin merkeze doğru başarılı bir şekilde ilerliyor.

MEVZİLER BOMBALANDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.

Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

KİLİS'TEN DUMANLAR GÖRÜLDÜ

Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.

Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

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