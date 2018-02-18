Darmık Dağı'ndaki terör mevzileri vuruldu

Obüsler, Darmık Dağı çevresi ve Bülbül beldesi kırsalındaki PKK/PYD-YPG terör örgütüne ait mevzilere bomba yağdırdı.

Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 78-61 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Çocuklardan Mehmetçik'i duygulandıran mektuplar

Türkiye'nin dört bir yanından çocukların gönderdiği binlerce mektup, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ve çevresinde görev alan askerlere güç veriyor.