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Darp edildiği kafeyi yakmaya çalıştı

Maltepe'de bir kafede oturan kadına laf attığı iddiasıyla darp edilen kişi, daha sonra yanında getirdiği yanıcı maddeyi kafeye attı.

İHA | 05.08.2018 - 05:38..
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Küçükyalı Bağdat Caddesinde bulunan bir kafede oturan bir kadına laf attığı iddia edilen kişi kafe çalışanı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir süre ortalıkta görünmeyen şahıs tekrar kafeye geldi.

KAFEYİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Yanında getirdiği yanıcı madde şişesini yakmaya çalışan şahıs şişeyi kafeye doğru attı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli çevredekiler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli Küçükyalı Polis Merkezi’ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Darp edildiği kafeyi yakmaya çalıştı

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