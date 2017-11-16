Darphane'nin altın üretimi 10 ayda 40 tona yaklaştı

Darphane, bu yıl boyunca 130,6-160,9 lirada seyreden gram altın, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve eylül aylarını düşüşle tamamlarken, ekim ayında rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın bu ay ise 160 liranın üzerine çıktı. Fiyatındaki artışa karşın altına olan talep, bu yıl da hız kesmedi.

38,5 TON ALTIN ÜRETİLDİ

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Darphane'de 10 ayda 28,5 ton ziynet, 10 ton da sikke (meskük) olmak üzere 38,5 ton altın üretildi.

Darphane'nin altın üretimi, 2015'te 21,6 ton ve geçen yıl 24,9 ton olmuştu.

Bu yılın 10 ayında adetsel bazda en yüksek üretim mayısta kaydedildi. Adet bazında mayısta 2 milyon 656 bin ve temmuzda 2 milyon 537 bin altın üretildi.

10 AYDA 7 MİLYONDAN FAZLA ÇEYREK ALTIN ÜRETİLDİ

Darphane verilerine göre, bu yılın 10 ayında üretilen ziynet altının 7 milyon 659 bin 770'i "çeyrek", 1 milyon 54 bin 385'i "yarımlık", 1 milyon 216 bin 197'si "birlik", 157 bin 790'ı "ikibuçukluk", 2 bin 325'i "beşlik" olarak kayıtlara geçti.

Sikkede ise 190 bin 400'ü "çeyreklik", 30 bin 694'ü "yarımlık", 1 milyon 219 bin 416'sı "birlik", 2 bin 460'ı "ikibuçukluk", 17 bin 490'ı da "beşlik" oldu.