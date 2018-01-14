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Darülaceze binasının arkasındaki alan için karar verildi

Şişli Darülaceze binasının arkasındaki arazi için karar çıktı.

DHA | 14.01.2018 - 17:32..
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Darülaceze Başkanlığı'nın imar planı değişikliği teklifi İBB Meclisi'nden geri döndü. Böylece yeni bir karara varılmış oldu.

AÇIK OTOPARK OLARAK KULLANILIYOR

Otel ve hastane yapılmak istenen araziye sosyal ve kültürel tesis yapılacak. Karar oy birliğiyle İBB Meclis'inde kabul edildi. Büyüklüğü 6 bin 291 metrekare olan arazi şu anda açık otopark olarak kullanılıyor.

ARAZİNİN ALTI OTOPARK OLABİLECEK

6 dönümlük arazide; öğrenci yurdu, ticari park, kurs, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, sığınma evi, ibadet alanı ile her türlü sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve konaklama gibi ihtiyaçlara yönelik birimler yer alabilecek. Arazinin altına zemin altı otopark yapılacak.

TESİSLER BU BİNALARI GEÇEMEYECEK

Darülaceze binaları tescilli yapılar olduğu için yapılacak olan sosyal ve kültürel tesisler bu yapıları geçemeyecek.

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