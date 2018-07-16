taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
4,8360
EURO
5,6574
ALTIN
193,41
PETR
75,0500

Daskyleion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Balıkesir Bandırma Hisartepe'de yer alan Daskyleion Antik kentinde, 1954 yılından bu yana kazılar sürüyor.

AA | 16.07.2018 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Antik kentin kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, bu yıl 35 kişilik kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmaların ağustos ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

Ekipte, Muğla Sıtkı Koçman, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Çanakkale Onsekiz Mart, Anadolu, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler bulunuyor.

Prof. Dr. Kaan İren, "Kazı ekibinde ayrıca bir epigrafın yanı sıra restoratörler ve mimarlar da var. Bu kazı sezonundaki çalışmalar, Akropolis ve Nekropolis'te devam etmesi planlanıyor." dedi.

Daskyleion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

KAZININ 31'İNCİ YILI KUTLANIYOR

Prof. Kaan İren, bu sezon Daskyleion'da arkeolojik kazıların yanı sıra jeolojik ve jeofizik çalışmaların da yürütüleceğini söyledi.

Kaan İren, "İlk Çağ'daki kentlerin o dönemdeki coğrafi görünümünü anlamak ve toprak altındaki yapıları saptamak amacıyla yapılan ölçümler, son derece önemli bulgular sağlamaktadır. Ayrıca kazı ekibimiz, bilimsel çalışmaların yanında öncelikle Ergili Mahallesi olmak üzere bölge halkının kültür varlıklarını koruma bilincini geliştirmek için her sene farkındalık oluşturma faaliyetleri sürdürüyor. Daskyleion arkeolojik kazıları, bu sene kesintisiz geçen 31. yılını kutlayacak. Her sene olduğu gibi 2018 kazı sezonunda da koruma ve onarım çalışmalarında mahallemizin kadınlarının istihdam edilmesi planlanıyor." dedi.

Daskyleion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Daskyleion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

155
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

92
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

106
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

60
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

52
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

83
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM