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Dastyari'ye Müslüman olduğu için ırkçılık yapıldı

İran kökenli Federal Senatörü Sam Dastyari Müslüman olduğu için Avustralya'da ırkçılığa maruz kaldığını belirtti.

09.11.2017 - 07:07
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Avustralya'da ana muhalefet İşçi Partisinin İran kökenli Federal Senatörü Sam Dastyari, kendisine "terörist" ve "küçük maymun" gibi ırkçılık içerikli sözler sarf eden aşırı sağcı gurup tarafından taciz edildi.

Dastyari'ye Müslüman olduğu için ırkçılık yapıldı

AŞIRI SAĞCILAR BARDA TACİZ ETTİ

Yeni Güney Galler eyaleti Federal Senatörü Dastyari, Melbourne'da katıldığı bir programın ardından arkadaşlarıyla gittiği barda etrafını saran aşırı sağcı kişilerin sözlü tacizine uğradı.

Tacizinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan grubun senatöre sarf etiği ırkçı sözler tepkiyle karşılandı.

Dastyari'ye Müslüman olduğu için ırkçılık yapıldı

MÜSLÜMANLARA TERÖRİST YAKIŞTIRMASI

Avustralya'da Müslümanları ve göçmenleri hedef alan aşırı sağcı Patriot Blue üyesi olduklarını açıklayan kişilerin, içecek aldığı sırada Dastyari'nin etrafını çevirerek, "İran'a dön", "Sen teröristsin", "küçük maymun" ifadelerini kullandığı dikkati çekti.

Annesi ve babası İranlı Müslüman olan ve kendisini "pratik yapmayan Müslüman" olarak tanımlayan Sam Dastyari, Patriot Blue üyelerine, "Sanırım sizler bir grup ırkçısınız, kendinizi utandırıyorsunuz." diyerek karşılık verdi.

Sözlü saldırılarını sürdüren aşırı sağcılar, masadaki arkadaşlarının yanına oturan senatöre, "Arkadaşlar şu teröriste bir bakın", "Neden İran'a dönmüyorsun?" sözlerini kullandı.

Dastyari, kendisini yaklaşık 4 dakika taciz eden gruba, "Arkadaşım, siz bir grup ırkçısınız. Gidin buradan." dedi.

"BEYAZ MİLLİYETÇİLİĞİNE ÖNLEM ALINMALI"

Kendisine yönelik davranışları "hastalık" olarak tanımlayan Sam Dastyari, ABC radyosuna yaptığı açıklamada, "Aşırı sağda bir artış var. Beyaz milliyetçilik yükseliyor, buna karşı durmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Dastyari, kendisine ırkçılık içerikli sözler sarf eden kişiler hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.

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