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Datça açıklarında deprem

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Datça açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17.05.2017 - 14:55
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