Datça açıklarında deprem

4 bin kişilik beach açacağını duyuran Hande Yener, arkadaşı Hakan Akkaya'nın Ataşehir'deki mekanına ortak oldu.

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HSK'ya seçilen isimler belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun TBMM tarafından seçilecek üyeleri dün gece belirlendi, CHP ve HDP oylamayı protesto etti.