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Datça açıklarında deprem
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Datça açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
17.05.2017 - 14:55
Haberler
İç Haber
Saat 14.30' da merkezüssü
Ege Denizi
'nde
Datça
açıklarında 4.9 büyüklüğünde
deprem
kaydedildi.
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