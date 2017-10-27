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Datça heykellerle donatılacak

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi ile Datça Belediyesi ortaklığında, 'Knidos 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu' yapıldı.

27.10.2017 - 08:36
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Esenada Kültür ve Sanat Parkı'nda, 20 Eylül'de başlayan sempozyuma, Türkiye'den 15, Rusya'dan 2, Azerbaycan, Romanya ve Suriye'den birer olmak üzere 20 heykeltıraş katıldı. Heykeltıraşlar, birbirinden ilginç eserler yaptı.

"İNANILMAZI BAŞARDIK"

UKKSA Genel Koordinatörü Orhun Yalçınkaya, çalışmaların 1-2 gün içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Datça olarak bir inanılmazı başardık. Ulusal ve uluslararası 20 sanatçı, bir ayı aşkın süreyle ilçe merkezinde sanatseverlerin gözleri önünde dev mermer blokları yontarak birbirinden ilginç eserler ortaya çıkardı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın önderliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, bizleri mutlu ediyor. Gelecek adına daha çok umutlandırıyor." diye konuştu.

Datça heykellerle donatılacak

Yapılan eserlerin Datça ilçe merkezinde kamusal alanlara, cadde ve sokaklara sanatçıların tercih ettiği ve halkın uygun gördüğü en doğru noktalara yerleştirileceğini ifade eden Yalçınkaya, "Datçalı sanatsever işadamlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu sempozyum onların destekleri ile gerçekleştirildi." dedi.Datça heykellerle donatılacak

Sempozyuma İzmir'den katılan heykeltıraş Ozan Özcan, "Datça gibi 20 bin nüfuslu küçük bir yerleşim yerinde böylesine geniş kapsamlı heykel sempozyumunun yapılıyor olması, oldukça heyecan verici. Bu sürecin içerisinde yer alıyor olmak, bana gurur veriyor. Datça'da sanata olan bu yaklaşımın diğer il ve illere örnek olmasını diliyorum." dedi.

Datça heykellerle donatılacak

Datça heykellerle donatılacak

Datça heykellerle donatılacak

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