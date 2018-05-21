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Datça'da 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Datça ilçesinde teknelere gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram skunk ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

DHA | 21.05.2018 - 12:44..
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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, TCSG 26 Komutanlığı, TCSG 3 Komutanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı işinde kullanılacağı şüphesiyle uzun süredir takip edilen teknelerin Datça İnceburun kuzeyine yanaştığı tespit edildi.

Datça'da 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

2 TEKNEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Gece boyunca takip sürerken, hareketlilik yaşanması üzerine bugün saat 05.22'de Datça Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine iki tekneye operasyon düzenlendi.

100 KİLOGRAM UYUŞTURCU ELE GEÇİRİLDİ

Finlandiya ve Türk bayraklı iki teknede, 'Barut' isimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Finlandiya bayraklı 'Suedela' isimli teknede 100 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında tekneler ile 1 otomobile el konulurken, 6 kişi de gözaltına alındı.

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