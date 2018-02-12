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Datça'da badem festivali düzenlenecek

Muğla’nın Datça ilçesi, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu yurdun büyük bölümünün aksine badem çiçeklerinin açmasıyla birlikte beyaz bir örtüye büründü.

İHA | 12.02.2018 - 07:34..
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Türkiye’nin birçok bölgesinden halen olumsuz hava şartları etkisini gösterirken, Datça erken baharı yaşamaya başladı. Datça, her Şubat ayında olduğu gibi dünyaca ünlü badem çiçeklerinin açmasıyla beyaz gelinliğini giyindi. Yaşanan soğuk havaların ardından hava sıcaklıklarının 16 - 17 derecelere ulaştığı Datça’da, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte ilçenin dört bir tarafı beyaz örtüyle kaplandı.

Datça'da badem festivali düzenlenecek

Datça'da badem çiçekleri açtı ViDEO

KİLOSU 100 LİRA

Kilosu 100 lirayı bulan Datça bademinin habercisi olan çiçeklerin nenden olduğu yalancı bahar, yurt içi ve yurt dışından Datça’ya gelenlerin de büyük ilgisini çekiyor. Şubat ayında pek alışık olmadıkları manzarayla karşılaşanlar, beyaza bürünmüş badem ağaçlarının arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

DATÇA FESTİVALE HAZIRLANIYOR

Bu yıl ilk defa 16-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Datça 1. Badem Çiçeği Festivalinin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Festivali, Datça’nın eşsiz güzelliklerinin tanıtımı yanında yöreye has lezzetleri tatmak isteyenlere fırsat sunacak. Festival coşkusu tüm yarımadaya yayılarak farklı bölgelerde kurulacak panayır alanlarında, badem ürünleri satışından yöresel yemeklere, Datça’da üretilen doğal el işi takı ve hediyelik ürünlere, yöreye has dans gösterilerinden müzik dinletilerine pek çok etkinlik düzenlenecek.

Datça'da badem festivali düzenlenecek

Ayrıca ziyaretçilerin tercihlerine göre katılabilecekleri badem çiçeği fotoğraf turu, doğa yürüyüşü, Knidos ve Eski Datça gezileri, şarap tadımı, fotoğraf yarışması gibi etkinlikler de festival programı arasında yer alıyor.

Datça'da badem festivali düzenlenecek

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