taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.869
USD
4,4644
EURO
5,2755
ALTIN
185,26
PETR
79,9300

Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor

Datça'nın tek davulcusu olan Özlem İsar, kamyonet kasasında tüm ilçeyi sokak sokak dolaşıp, sahura kalkacakları uyandırıyor.

DHA | 17.05.2018 - 19:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Eşinden ayrıldıktan sonra Datça'ya yerleşmeye karar veren Özlem İsar, eğlence amacıyla eline aldığı davulun hayatını değiştirdiğini söyledi.

Daha önce davul çalmadığını, Anadolu ezgilerine ise her zaman ilgi duyduğunu belirten İsar, "Davulu elime alınca, yabancılık çekmedim. Sanki yılların davulcusu gibi çalmaya başlayınca, arkadaşlarım çok beğendi. Daha sonra, Malatya'dan davul getirttim. Yaklaşık 6 ay süreyle arkadaş grupları arasında çaldım. 6 aydır profesyonel olarak davul çalıyorum." dedi.

Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor

SAHURA ÖZEL MANİLER HAZIRLADI

Datça'da, Ramazan davulculuğu geleneğinin uzun süre önce terk edildiğini kaydeden İsar, "Bu durumu öğrenince, belediye başkanımız ile görüşüp kendisine, Ramazan davulculuğuna talip olduğumu söyledim. Bu talebimi çok olumlu karşıladı. Ramazan davulcusu geleneğinin yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Datça'nın tek Ramazan davulcusuyum. Başka talipli olmayınca, Ramazan ayı boyunca bütün ilçeyi dolaşıp, halkı sahura kaldıracağım. Sahur için özel maniler hazırladım. Daha ilk günden olumlu tepkiler aldım." diye konuştu.

Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor VİDEO

Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şırnak’ta teröristlerin mühimmatı imha edildi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucunda 35 adet RPG7 Roketatar mühimmatı, poşet içerisinde 4 kilogram C-4 patlayıcı ve 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 46 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alınmıştı.
Lüks araca egzoz cezası
Samsun'da yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan lüks otomobile, abart egzoz nedeniyle ceza kesildi.
Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı
Balıkesir'de virajı alamayarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Murat Ayahoğlu ve eşi Emine Birgül Ayahoğlu, hafif yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

585
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

514
Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

514
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

116
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

679
Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

208
Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM