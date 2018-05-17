Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor

Eşinden ayrıldıktan sonra Datça'ya yerleşmeye karar veren Özlem İsar, eğlence amacıyla eline aldığı davulun hayatını değiştirdiğini söyledi.

Daha önce davul çalmadığını, Anadolu ezgilerine ise her zaman ilgi duyduğunu belirten İsar, "Davulu elime alınca, yabancılık çekmedim. Sanki yılların davulcusu gibi çalmaya başlayınca, arkadaşlarım çok beğendi. Daha sonra, Malatya'dan davul getirttim. Yaklaşık 6 ay süreyle arkadaş grupları arasında çaldım. 6 aydır profesyonel olarak davul çalıyorum." dedi.

SAHURA ÖZEL MANİLER HAZIRLADI

Datça'da, Ramazan davulculuğu geleneğinin uzun süre önce terk edildiğini kaydeden İsar, "Bu durumu öğrenince, belediye başkanımız ile görüşüp kendisine, Ramazan davulculuğuna talip olduğumu söyledim. Bu talebimi çok olumlu karşıladı. Ramazan davulcusu geleneğinin yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Datça'nın tek Ramazan davulcusuyum. Başka talipli olmayınca, Ramazan ayı boyunca bütün ilçeyi dolaşıp, halkı sahura kaldıracağım. Sahur için özel maniler hazırladım. Daha ilk günden olumlu tepkiler aldım." diye konuştu.

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