taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.245
USD
3,8259
EURO
4,4362
ALTIN
155,88
PETR
59,2100

Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı

Bodrum'dan çalışmak için Datça'ya feribotla gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 21 kişi, gözaltına alındı.

27.10.2017 - 16:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bodrum'dan kalkan 09.30 feribotuyla bir grup Suriyeli'nin Datça'ya hareket ettikleri yönünde bilgi alan Datça İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, Karaköy'ün Körmen Limanı'nda önlem aldı.

Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı

PASAPORT YA DA GEÇİCİ KİMLİK VERMEDİLER

Saat 11.30'da limana yanaşan feribot yolcuları inerken, pasaport ya da geçici kimliklerini ibraz edemeyen 21 Suriyeli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Datça Karaköy Yat Limanı inşaatında çalışan Mardinli bir işçinin aracılığıyla jandarmaya ilk ifadelerini veren 8'i çocuk, 7'si kadın ve 6'sı erkek 21 Suriyeli'nin çalışmak üzere Datça'ya geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Pasaport ya da geçici kimliklerini gösteremeyen Suriyeliler, Türkiye'ye Van'dan girdiklerini, daha sonra Gaziantep, Ankara, İzmir ve Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldiklerini, ancak tüm bu yolculukları sırasında kimse tarafından durdurulmadıklarını anlattığı öğrenildi. Datça Jandarma Karakolu'na götürülen gruptan kundağa sarılı bebekler ile 1-2 yaşlarında küçük çocukların bulunması dikkat çekti.

Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı


Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı

Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı

Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı


İlginizi Çekebilir
Hazımsızlık nedir
Dispepsi olarak da adlandırılan hazımsızlık, karın ağrısına, şişkinliğe, kusmaya, ishale ve halsizliğe yol açan bir sindirim problemidir.
Diyarbakır, Batman ve Siirt için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Diyarbakır, Batman ve Siirt için 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında sağanak yağış uyarısı geldi.
Irak'ın kuzeyinde tuzaklanan EYP imha edildi
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden operasyonda bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
Atatürk'ün giydiği kıyafetler
Ankara'da düzenlenen sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği kıyafetlerden örnekler sergilendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

284
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

148
Emin Çölaşan, karısına küfreden adamı işinden attırdı

Emin Çölaşan, karısına küfreden adamı işinden attırdı

276
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

56
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

60
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

52
Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM