Davetli havaya ateş açtı: Damat testislerinden vuruldu

Sürücüsüz otobüs ilk gününde kaza yaptı

İstanbul'da AVM'de bombayla yakalanan 4 DEAŞ'lı terörist için karar verildi.

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YKS için kritik tarihler açıklandı

Bu defa başvuru tarihinin yanında sınav sonucunun belli olacağı tarih de duyuruldu.