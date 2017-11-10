Davetli havaya ateş açtı: Damat testislerinden vuruldu

28 yaşındaki Osman el Alseyid'in düğününde bir davetli, havaya ateş edecekken yanlışlıkla damadı vurdu. Davetlilerle birlikte hastaneye giden damadın testisleri, kalçası ve ellerinden ağır yara aldığı öğrenildi.
KAÇAN ZANLI GÖZALTINA ALINDI
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Mısır polisi, olaydan sonra kaçan 26 yaşındaki bir adamı yakalayarak gözaltına aldı.
Sosyal medya kullanıcıları da düğünde yaşananlara tepki gösterdi. Birçok kullanıcı halka açık kutlamalarda silahla ateş açma geleneğinin yasaklanması gerektiğini söyledi.