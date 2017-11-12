David Beasley: 2 savaş bitse yüz milyonlarca dolar kar

Savaşlar bitmeden çocukların açlıktan ölmesinin durmayacağını belirten BM'nin Dünya Gıda Programının İcra Direktörü David Beasley, 2 - 3 savaş bitse bile yüz milyonlarca doların tasarruf edileceğini belirtti.

"SAVAŞLAR BİTMEDEN AÇLIĞIN BİTMESİ ŞAKADAN İBARET"

Beasley, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, bugün 19 ülkenin "uzun süreli çatışma" içinde olduğunu ve WFP fonlarının yüzde 80'nin çatışma bölgelerine ayrıldığını belirterek, 2016 yılında uç noktada açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının 777 milyondan 815 milyona çıktığını bildirdi. Beasley, çok uzun yıllar dünya nüfusundaki artışa rağmen açlık çeken kişi sayısının bu seviyede yükselmediğine işaret etti.

David Beasley, açlıkla mücadele bağlamında BM hedeflerine ilişkin, "2030 yılına kadar sıfır açlık mı? Savaşlara son vermeden bu bir şakadan ibarettir." ifadesini kullandı.

"İNSANLIĞIN YÜZ KARASI"

Kısa süre önce Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Yemen, Suriye ve Somali'yi ziyaret ettiğini belirten Beasley, savaşlar nedeniyle çok sayıda masum çocuğun açlıktan ölmesini "insanlığın yüz karası" olarak nitelendirdi.

Güçlü ülkelere, savaşların sona erdirilmesi için BM ile çalışmaları çağrısında bulunan Beasley, "Neden kafa kafaya verip kapsamlı bir stratejiyle sadece bir tanesini bile sona erdiremiyoruz? Sonra diğerine geçeriz, bir yıl içinde 2 ya da 3 savaşı sonlandırıp yüz milyonlarca dolar tasarruf ederiz." ifadesini kullandı.

Beasley, bu süreçte WFP'nin 80 milyon insanı doyurmak için her yıl 6,5-6,8 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu da kaydetti.