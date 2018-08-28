David Beckham Londra'da aracı yüzünden davalık oldu

David Beckham ve ailesinin yaz tatili oldukça hareketli geçti. Birçok ülkeye giderek tatillerini renklendiren aile en son gittikleri Bali'de depreme yakalanarak zor anlar yaşamıştı.

SOLUĞU YENİDEN LONDRA'DA ALDILAR

Beckham ailesinin şimdiki durağı ise Londra'nın kuzeyi oldu. David Beckham ve oğlu Brooklyn Londra'da turladı.

HIZ YAPTIĞI İÇİN DAVALIK OLDU

Haziran ayında da bu araçla Londra'da hız yapan David Beckham'ın bugün kapalı kapılar arkasında ilk davası görüldü. Davada son kararın ise 4 Eylül tarihinde açıklanacağı ve David beckham'ın bu davaya gitmeyeceğini de ifade edildi.