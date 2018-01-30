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David Hume'nin 'Denemeler' kitabı okurlarla buluştu

David Hume, İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi. İnsan zihninde olup bitenleri Newton'un deneysel yöntemini uygulayarak, yeni bir insan bilimi kurmayı ve geliştirmeyi amaçlamıştır.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 12:00..
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Ünlü filozfun Denemeler kitabı Pinhan Yayıncılık etiketiyle kitapseverlerle tanıştı. Aydınlanma felsefesinin kurucu figürleri arasında bulunan David Hume sadece metafizik alanında değil aynı zamanda edebi, kültürel, tarihsel, estetik ve hatta demografik konularda da yenilikçi bir otorite olduğunu bu denemelerle ortaya koyuyor.

David Hume'nin 'Denemeler' kitabı okurlarla buluştuHume’un farklı alanlar üzerine ürettiği yazılardan derlenen bu eser bir yandan filozofun zorlu felsefesini kavramak için ipuçları sunarken diğer yandan yaşadığı çağın anlaşılması için bir ufuk kazandırıyor.

Yazar: David Hume

Yayınevi: Pinhan Yayıncılık

.Çeviren: Banu Karakaş

Türü: Felsefe

Baskı yılı: 2018

Syf: 224

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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